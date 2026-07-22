Cómo hacer la Torta Matilda: la receta chocolatosa, como la de la película y en 45 minutos

Si buscas recetas fáciles y deliciosas, la torta Matilda es una excelente alternativa. Con ingredientes simples y mucho chocolate, podrás recrear en casa el icónico pastel que conquistó a generaciones gracias a la película y disfrutar de un postre irresistible con un sabor único.

Receta para hacer la torta Matilda

Con ingredientes sencillos, puedes preparar esta delicia en 45 minutos y para 6 comensales.