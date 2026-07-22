Cómo hacer la Torta Matilda: la receta chocolatosa, como la de la película y en 45 minutos

La torta Matilda es una de las recetas más famosas para los amantes del chocolate. Inspirada en la inolvidable escena de la película infantil, este postre se caracteriza por sus capas de bizcochuelo húmedo y una intensa cobertura, convirtiéndose en una opción ideal para cumpleaños, reuniones o cualquier ocasión especial.
Si buscas recetas fáciles y deliciosas, la torta Matilda es una excelente alternativa. Con ingredientes simples y mucho chocolate, podrás recrear en casa el icónico pastel que conquistó a generaciones gracias a la película y disfrutar de un postre irresistible con un sabor único.
Receta para hacer la torta Matilda
Con ingredientes sencillos, puedes preparar esta delicia en 45 minutos y para 6 comensales.
Ingredientes:
Para el bizcocho:
- 80 g de azúcar
- 50 g de cacao dulce
- 85 g de harina blanca (la puedes reemplazar por harina de avena o harina de almendras)
- 50 g de manteca
- 1 huevo
- 1 cda. de escencia de vainilla
- 100 ml de leche
- 100 cc de café
- 1/2 cda. de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 3 cdas. de dulce de leche
- 1 cda. de chocolate para cobertura
Cómo preparar la receta de la torta Matilda, paso a paso
- Primero, mezcla el azúcar con la harina y el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal. Añade el huevo y la manteca derretida.
- Luego, agrega el café caliente y la leche y bate la preparación. Quedará algo líquida (eso hará que quede húmeda).
- Engrasa un molde con aceite o manteca y cacao. También, precalienta el horno a temperatura media, es decir, a 180°C.
- Vuelca la preparación en el molde y cocínala en el horno por 25 minutos. Notarás que el bizcocho está cocido si al pincharlo con un palillo o cuchillo no quedan restos de la masa. Déjalo enfriar.
- Una vez frío, corta el bizcocho en 3 capas para poder formar la torta Matilda.
- Para preparar el relleno, mezcla el dulce de leche y el chocolate. Si el chocolate no está blando, derrítelo en el microondas en intervalos de 20 segundos, revolviendo hasta que se funda por completo, o a baño María.
- Unta las capas de tu torta Matilda con el relleno de chocolate y dulce de leche a medida que las superpones capas.
- Una vez terminada, tápala y resérvala en la heladera para que las capas acaben de asentarse y puedas disfrutarla fría.
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Si quieres presentar la torta Matilda para cumpleaños o te parece que no tiene suficiente chocolate, puedes cubrirla con la misma preparación del relleno.
En pocas palabras
- Torta Matilda: Receta inspirada en la película, ideal para amantes del chocolate con bizcochuelo húmedo y cobertura intensa.
- Ingredientes clave: Azúcar, cacao, harina, manteca, huevo, leche, café, dulce de leche y chocolate para su preparación.
- Elaboración: Mezcla de secos y húmedos, cocción en horno medio, enfriamiento y relleno con dulce de leche y chocolate.
Resumen generado por Thinkindot AI