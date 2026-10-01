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Qué se sabe de la búsqueda de Kevin Dubé, desaparecido hace 14 días en Santa Rosa

La familia y allegados organizaron movilizaciones y la búsqueda también llegó a San Luis. La Justicia encontró su celular y realiza nuevos procedimientos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Kevin Dubé tiene 28 años y lleva 14 días desaprecido. Solo se encontró su teléfono celular. 

Kevin Dubé tiene 28 años y lleva 14 días desaprecido. Solo se encontró su teléfono celular. 

Kevin Dubé tiene 28 años y lleva 14 días desaparecido. La última vez que se lo vio fue el 17 de septiembre en Las Catitas, Santa Rosa. Desde entonces, su familia y sus allegados lo buscan sin descanso y reclaman que la Justicia avance para determinar qué ocurrió con el joven, que tiene pareja y varios hijos, entre ellos un bebé de apenas un mes.

Durante estos 14 días se realizaron rastrillajes y distintas tareas de búsqueda, con la colaboración de personal de Santa Rosa, principalmente de Defensa Civil. La intendenta Flor Destéfanis puso a disposición recursos municipales para colaborar con el operativo. La búsqueda también se extendió a San Luis, donde Kevin tiene familiares.

Kevin Dubé tiene 28 años y al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón negro y gomones azules.

Kevin Dubé tiene 28 años y al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón negro y gomones azules.

Encontraron su teléfono y avanza la investigación

Uno de los elementos que forma parte de los datos obtenidos hasta ahora es el hallazgo del teléfono celular de Kevin, que fue encontrado durante la búsqueda y sería un elemento clave de la investigación. La Justicia trabaja para reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué pudo haber ocurrido desde el momento en que desapareció.

La familia de Kevin Dubé se movilizó para que la Justicia agilice la búsqueda.

La familia de Kevin Dubé se movilizó para que la Justicia agilice la búsqueda.

En ese contexto, durante los últimos días se realizaron distintos procedimientos en la zona, mientras los investigadores avanzan sobre algunas hipótesis relacionadas con la desaparición.

La familia, además, organizó movilizaciones en Santa Rosa para reclamar que la investigación avance y pedir respuestas sobre el paradero del joven.

Cómo reconocer a Kevin Dubé

Kevin es conocido por sus allegados como “El Ruso”. Es rubio, tiene ojos claros, mide aproximadamente 1,80 metros y pesa unos 80 kilos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, campera negra y sandalias de goma azules.

Su familia sostiene que no es habitual que Kevin se ausente de su casa y mantiene la búsqueda mientras espera novedades sobre su paradero.

En pocas palabras

  • Búsqueda de Kevin Dubé: el joven de 28 años desapareció hace 13 días en Santa Rosa, Mendoza.
  • Hallazgo de su teléfono: el dispositivo móvil de Dubé fue encontrado y es una pieza clave para la investigación.
  • Reclamo familiar: la familia exige avances en la causa y moviliza para obtener respuestas sobre su paradero.
Resumen generado por Thinkindot AI

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