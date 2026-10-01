Qué se sabe de la búsqueda de Kevin Dubé, desaparecido hace 14 días en Santa Rosa

La familia de Kevin Dubé se movilizó para que la Justicia agilice la búsqueda. Imagen: El vocero del Este

En ese contexto, durante los últimos días se realizaron distintos procedimientos en la zona, mientras los investigadores avanzan sobre algunas hipótesis relacionadas con la desaparición.

La familia, además, organizó movilizaciones en Santa Rosa para reclamar que la investigación avance y pedir respuestas sobre el paradero del joven.

Cómo reconocer a Kevin Dubé

Kevin es conocido por sus allegados como “El Ruso”. Es rubio, tiene ojos claros, mide aproximadamente 1,80 metros y pesa unos 80 kilos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, campera negra y sandalias de goma azules.

Su familia sostiene que no es habitual que Kevin se ausente de su casa y mantiene la búsqueda mientras espera novedades sobre su paradero.