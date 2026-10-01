Kevin Dubé tiene 28 años y lleva 14 días desaparecido. La última vez que se lo vio fue el 17 de septiembre en Las Catitas, Santa Rosa. Desde entonces, su familia y sus allegados lo buscan sin descanso y reclaman que la Justicia avance para determinar qué ocurrió con el joven, que tiene pareja y varios hijos, entre ellos un bebé de apenas un mes.
Qué se sabe de la búsqueda de Kevin Dubé, desaparecido hace 14 días en Santa Rosa
La familia y allegados organizaron movilizaciones y la búsqueda también llegó a San Luis. La Justicia encontró su celular y realiza nuevos procedimientos
Durante estos 14 días se realizaron rastrillajes y distintas tareas de búsqueda, con la colaboración de personal de Santa Rosa, principalmente de Defensa Civil. La intendenta Flor Destéfanis puso a disposición recursos municipales para colaborar con el operativo. La búsqueda también se extendió a San Luis, donde Kevin tiene familiares.
Encontraron su teléfono y avanza la investigación
Uno de los elementos que forma parte de los datos obtenidos hasta ahora es el hallazgo del teléfono celular de Kevin, que fue encontrado durante la búsqueda y sería un elemento clave de la investigación. La Justicia trabaja para reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué pudo haber ocurrido desde el momento en que desapareció.
En ese contexto, durante los últimos días se realizaron distintos procedimientos en la zona, mientras los investigadores avanzan sobre algunas hipótesis relacionadas con la desaparición.
La familia, además, organizó movilizaciones en Santa Rosa para reclamar que la investigación avance y pedir respuestas sobre el paradero del joven.
Cómo reconocer a Kevin Dubé
Kevin es conocido por sus allegados como “El Ruso”. Es rubio, tiene ojos claros, mide aproximadamente 1,80 metros y pesa unos 80 kilos.
Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, campera negra y sandalias de goma azules.
Su familia sostiene que no es habitual que Kevin se ausente de su casa y mantiene la búsqueda mientras espera novedades sobre su paradero.
En pocas palabras
- Búsqueda de Kevin Dubé: el joven de 28 años desapareció hace 13 días en Santa Rosa, Mendoza.
- Hallazgo de su teléfono: el dispositivo móvil de Dubé fue encontrado y es una pieza clave para la investigación.
- Reclamo familiar: la familia exige avances en la causa y moviliza para obtener respuestas sobre su paradero.