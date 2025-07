Está en HBO Max, tiene a Amy Adams y es una de las mejores series de los últimos 10 años

Es conocido el hecho de que uno de los puntos fuertes de HBO Max son las series. De hecho, ha producido algunas de las mejores de la historia como Band of Brothers, The Soprano o Six Feet Under. Y esta serie de 8 capítulos puede formar parte de este selecto grupo sin ningún tipo de problemas.

sharp objects, hbo max.webp Amy Adams es la protagonista de esta serie de HBO Max

Cuál es la serie de HBO Max de 8 capítulos

Esta serie de HBO Max tiene como actriz principal a Amy Adams, que hace el papel de Camille Preaker, una periodista que debe volver a su ciudad natal para investigar los asesinatos de dos niñas, mientras se enfrente a su pasado y a varios asuntos sin resolver. Se trata de Sharp Objects, también como conocida como Heridas Abiertas.