Los detalles del operativo en que secuestraron $43 millones en medias truchas

medias allanamiento 2 La Policía realizó el allanamiento donde se incautaron las medias.

Allanamiento para dar con las medias truchas

La investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos de la Policía de Buenos Aires, comenzó en febrero y se centró sobre la actividad de una presunta organización que montó una red de producción y venta de productos truchos que imitaban a los de distintas marcas internacionales, por lo que se configuró en una infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

Mediante observaciones, seguimientos y demás diligencias practicadas, la Policía logró corroborar maniobras compatibles con la producción, acopio, distribución y comercialización de mercadería falsificada, ofrecida a bajo costo y con evidentes signos de adulteración. Asimismo, se individualizaron distintos puntos de venta de las medias y depósitos vinculados a la organización investigada.

El magistrado interviniente otorgó 5 órdenes de allanamiento sobre inmuebles utilizados para la fabricación, acopio, venta y distribución de la mercadería ilícita, disponiendo además la presencia de representantes legales de las marcas afectadas durante el desarrollo de los procedimientos. En los operativos se secuestró gran cantidad de mercadería apócrifa, materia prima e insumos vinculados a la actividad investigada.

medias allanamiento 3 Las maquinarias con las cuales fabricaban las medias clandestinas.

Los productos incautados en los allanamientos fueron valuados aproximadamente en $43 millones, mientras que la materia prima y producción incautada alcanzaría un valor cercano a los $34 millones.

Asimismo, se incautaron máquinas textiles de última generación, valuadas en aproximadamente 20.000 dólares cada una, ascendiendo el total a 540.000 de la moneda estadounidense.

Debido a la complejidad para su traslado, las mismas fueron secuestradas e interdictadas en los inmuebles allanados, quedando sus responsables en carácter de depositarios judiciales, conforme lo dispuesto por el magistrado interviniente. Finalmente, el Juzgado Federal dispuso la notificación de la imputación del delito investigado a la totalidad de los individuos involucrados en la fabricación y distribución de las medias truchas.