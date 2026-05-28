Un total de 2.5 millones de pares de medias truchas, entre ellas falsificando marcas como Puma, Nike, Adidas y Vans, y 27 máquinas para su fabricación fueron incautadas tras 5 allanamientos llevados a cabo por personal de la Policía de Buenos Aires en distintos puntos del Conurbano.
Los detalles del operativo en que secuestraron $43 millones en medias truchas
Además, la materia prima y producción incautada de las medias truchas alcanzaría un valor cercano a los $34 millones
Fuentes policiales informaron que los procedimientos se realizaron en las localidades de Isidro Casanova, San justo y José León Suárez, donde además de estos hallazgos también encontraron 340 cajas de hilos para la fabricación de las medias.
Por este hecho fueron imputados 4 hombres de 70, 47, 32 y 28 años, respectivamente, que ahora quedaron a disposición de la Justicia de Buenos Aires.
Allanamiento para dar con las medias truchas
La investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos de la Policía de Buenos Aires, comenzó en febrero y se centró sobre la actividad de una presunta organización que montó una red de producción y venta de productos truchos que imitaban a los de distintas marcas internacionales, por lo que se configuró en una infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.
Mediante observaciones, seguimientos y demás diligencias practicadas, la Policía logró corroborar maniobras compatibles con la producción, acopio, distribución y comercialización de mercadería falsificada, ofrecida a bajo costo y con evidentes signos de adulteración. Asimismo, se individualizaron distintos puntos de venta de las medias y depósitos vinculados a la organización investigada.
El magistrado interviniente otorgó 5 órdenes de allanamiento sobre inmuebles utilizados para la fabricación, acopio, venta y distribución de la mercadería ilícita, disponiendo además la presencia de representantes legales de las marcas afectadas durante el desarrollo de los procedimientos. En los operativos se secuestró gran cantidad de mercadería apócrifa, materia prima e insumos vinculados a la actividad investigada.
Los productos incautados en los allanamientos fueron valuados aproximadamente en $43 millones, mientras que la materia prima y producción incautada alcanzaría un valor cercano a los $34 millones.
Asimismo, se incautaron máquinas textiles de última generación, valuadas en aproximadamente 20.000 dólares cada una, ascendiendo el total a 540.000 de la moneda estadounidense.
Debido a la complejidad para su traslado, las mismas fueron secuestradas e interdictadas en los inmuebles allanados, quedando sus responsables en carácter de depositarios judiciales, conforme lo dispuesto por el magistrado interviniente. Finalmente, el Juzgado Federal dispuso la notificación de la imputación del delito investigado a la totalidad de los individuos involucrados en la fabricación y distribución de las medias truchas.