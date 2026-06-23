Caso Agostina Vega: el pacto de silencio de los acusados y quién es quién en la causa

Agostina Vega se dirigió en la noche del 23 de mayo hasta la casa de Claudio Barrelier para hacerle una "sorpresa" a su mamá, pero nunca más se la vio. Una semana después su cuerpo fue hallado en un descampado.

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la menor habría sido abusada, asfixiada y que luego Berrelier descartó su cuerpo en un descampado de más de 200 hectáreas.