El caso de Agostina Vega entró en una etapa clave tras peritar a Claudio Barrelier

Eduardo Medina Allende, el abogado de Osvaldo Fassetta, solicitó una nueva audiencia para que su defendido hable ante la Justicia.

A su vez, el abogado hizo hincapié muchas veces en que, a la hora que supuestamente Agostina Vega fue asesinada para transformarse en una nueva víctima de femicidio en Argentina, esta vez en Córdoba, Osvaldo Fassetta se encontraba atendiendo un kiosko y luego, al enterarse de la desaparición de la adolescente, fue a acompañar a Melisa Heredia a radicar la denuncia por su ausencia.

agostina-vega-video Agostina Vega fue víctima de femicidio.

Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta, en el centro de la polémica

El grado de participación de Osvaldo Fassetta en el femicidio de Agostina Vega es lo que trata de demostrar el entorno del detenido.

osvaldo-fassetta Osvaldo Fassetta, acusado por encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina Vega.

El mismo Fassetta, antes de su detención, había declarado ante la prensa que vivía en una habitación en la casa de Claudio Barrelier, pero que no tenía mucho contacto con este, quien se encerraba en una pieza de ese domicilio, con la música muy alta.

También había manifestado que, supuestamente el día que murió Agostina Vega, el sábado 23 de mayo pasado, había compartido tiempo con Melisa Heredia y la misma Agostina en un partido de fútbol y un cumpleaños.

El relato de Osvando Fassetta concluyó cuando declaró que regresó a su casa el domingo 24 de mayo, alrededor de las 11, y no notó nada extraño en el domicilio, salvo que le habían cambiado la colcha de su cama.

crimen-agostina-vega-barrelier3 Claudio Barrelier, el principal acusado por la muerte de Agostina Vega.

Qué piensa la Fiscalía sobre Osvaldo Fasseta

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía, es que Osvaldo Fassetta actuó como encubridor de Claudio Barrelier, desviando la búsqueda de Agostina Vega. Esgrimen que ayudó al principal acusado de darle tiempo de deshacerse del cuerpo de la adolescente.