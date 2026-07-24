Gimnasia y Esgrima debuta como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero

El Mensana se ubica en el puesto 22 de la tabla anual, con 19 puntos, y en los promedios con 1,188; en la posición 23.

El último partido que jugó Gimnasia y Esgrima, fue el 4 de mayo pasado, cuando le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026.