Gimnasia y Esgrima debuta como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima vuelve tras un largo receso y hace su estreno frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima hace su estreno en el Clausura 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima vuelve tras un largo receso y hace su estreno frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro válido por la Zona A se juega en el estadio Víctor Legrotaglie con arbitraje de Andrés Gariano.
El Mensana se ubica en el puesto 22 de la tabla anual, con 19 puntos, y en los promedios con 1,188; en la posición 23.
El último partido que jugó Gimnasia y Esgrima, fue el 4 de mayo pasado, cuando le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026.