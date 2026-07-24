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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima debuta como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima hace su estreno en el Clausura 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]

Gimnasia y Esgrima vuelve tras un largo receso y hace su estreno frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

El encuentro válido por la Zona A se juega en el estadio Víctor Legrotaglie con arbitraje de Andrés Gariano.

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El Mensana se ubica en el puesto 22 de la tabla anual, con 19 puntos, y en los promedios con 1,188; en la posición 23.

El último partido que jugó Gimnasia y Esgrima, fue el 4 de mayo pasado, cuando le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026.

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