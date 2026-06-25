A pocos meses de haber recuperado su libertad y de regresar a la Argentina, Nahuel Gallo volvió a fijar su mirada en el país caribeño, esta vez movilizado por la emergencia humanitaria. El gendarme argentino, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo tras el devastador terremoto que dejó víctimas fatales, heridos y graves daños materiales en ese territorio.
Nahuel Gallo expresó su apoyo a Venezuela en sus redes tras el terremoto que sacudió al país
El gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo privado de su libertad, se solidarizó por los terremotos en Venezuela y pidió ayuda sin obstáculos
Nahuel Gallo, quien pasó 448 días recluido y fue liberado el pasado 1 de marzo de 2026, dejó de lado el plano de la disputa geopolítica para realizar un enérgico llamado a la comunidad internacional a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Un pedido urgente para que la ayuda ingrese sin trabas
En su publicación, el integrante de la Gendarmería Nacional instó a las organizaciones gubernamentales y a las ONG a acelerar el envío de suministros, remarcando que en una catástrofe humanitaria la prioridad absoluta debe ser salvar vidas.
"Hago un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones humanitarias y a las ONG para que toda la ayuda destinada a Venezuela pueda ingresar de manera rápida y sin obstáculos. En momentos como estos, la prioridad debe ser salvar vidas, brindar atención médica, alimentos, agua, medicamentos y asistencia a quienes más lo necesitan", manifestó de forma taxativa.
En el inicio de su comunicado, el gendarme expresó: "Hoy mi corazón está con Venezuela. El sismo ha dejado familias afectadas, daños materiales y, según los primeros reportes, víctimas que enlutan al país".
El recuerdo de los centros de detención
Habiendo vivido en carne propia el encierro y el aislamiento en los calabozos venezolanos durante casi un año y medio, Nahuel Gallo dedicó un fragmento especial de su mensaje a las familias de los reclusos que suelen pasar largas jornadas a la intemperie esperando información en los ingresos de los penales, una zona de extrema vulnerabilidad ante el terremoto.
"También pienso en las familias que se encontraban en las afueras de los centros de detención y de las zonas afectadas. Deseo de todo corazón que se encuentren a salvo y que no hayan sufrido consecuencias por esta tragedia", escribió con sensibilidad.
Hacia el cierre, apeló al valor humanitario de la asistencia global por encima de los conflictos gubernamentales: "Venezuela necesita solidaridad, humanidad y acción. Que este dolor nos una para tender una mano a quienes hoy lo han perdido todo"
La publicación sumó rápidamente interacciones de usuarios y camaradas que valoraron el gesto del gendarme para con el pueblo del país donde estuvo confinado de forma ilegal.