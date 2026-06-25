Sobreviviente mostró los destrozos que dejó el terremoto: "En mi vida había sentido algo tan fuerte"

La escena continuó con la evacuación del edificio. La gente bajó de manera ordenada por las escaleras y se dirigió a la parte trasera. Allí pudieron observar los daños. Grietas en las paredes, escaleras afectadas, la fosa del ascensor sin cerramientos y un apartamento tipo estudio en planta baja con el aire acondicionado desprendido tras el colapso. El frente del edificio también resultó seriamente dañado.

Respecto a la respuesta de la población, la entrevistada explicó que “a pesar de que existen políticas de evacuación y simulacros, la gente conoce más o menos las acciones que debe tomar en caso de sismo. Pero creo que nadie está realmente preparado para vivirlo. Una cosa es un simulacro y otra muy distinta es la realidad”.

Para la entrevistada, en general, la población de Caracas actuó de forma adecuada. Evacuaron, se mantuvieron en zonas seguras y muchas personas incluso durmieron fuera de sus viviendas por precaución. Durante la madrugada se registraron numerosas réplicas, y en la mañana continuaron, aunque con menor intensidad. Aun así, la población se mantuvo en calma.

¿Cómo actuaron las autoridades de Venezuela?

En cuanto a la actuación de las autoridades, señaló que Venezuela enfrenta limitaciones importantes en materia de recursos. Sin embargo, con los insumos disponibles, Defensa Civil, los bomberos, la policía y los centros hospitalarios se mantuvieron en alerta, respondiendo a los llamados de emergencia y atendiendo heridos y situaciones de rescate.

Diversos países vecinos han ofrecido asistencia internacional, y se espera que dicha ayuda pueda canalizarse en los próximos días para facilitar la recuperación. Mientras tanto, algunas zonas continúan gravemente afectadas, como La Guaira, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, el cual sufrió daños considerables. Las operaciones aéreas permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.