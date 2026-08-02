Deportivo Maipú recibe a Atlanta en calle Vergara: hora, TV y probables formaciones

El Cruzado se ubica en el 8vo lugar del Grupo B, está en zona de clasificación al Reducido con 29 puntos y una campaña de 8 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.

Así llega Atlanta

Atlanta, uno de los animadores del campeonato de Primera Nacional, viene de perder como local 3 a 1 ante Almagro y está tercero en la tabla de posiciones con 36 puntos, a 5 del puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esto es producto de 11 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.

El historial entre el Deportivo Maipú y Atlanta

En total se enfrentaron en 10 ocasiones, con 2 empates, 6 victorias de Maipú y 2 de Atlanta. El ú ltimo choque lo ganó Atlanta 3 a 1 de local, por la 5ta fecha.

El 8 de septiembre de 1990 fue el primer partido oficial, por la 6ta fecha del Nacional B, y Maipú ganó 1 a 0 con gol de Daniel Gauto.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Julían Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Atlanta: Juan Francisco Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas y Dylan Argüello; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi y Jeremías Rodríguez Puch; y Ignacio Rodríguez y Alejandro Quintana. DT: Cristián Pellerano.

Estadio: Deportivo Maipú

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora: 15.30