Deportivo Maipú perdió 3 a 1 en su visita a Atlanta por la 5ª fecha de la Primera Nacional

Atlanta tuvo a un inspirado Bisanz y goleó sobre el final al Deportivo Maipú

El marcador no reflejó lo equilibrado que estuvo el juego dentro de la cancha, con el local lanzado en busca de los tres puntos en casa, y un Deportivo Maipú ordenado y esperando en defensa.

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Por el gol del jugador de Deportivo Maipú para el empate parcial ante Atlanta. pic.twitter.com/01BhaAOH8c — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

El Cruzado, dirigido por Alexis Matteo, jugará de local en calle Vergara el próximo domingo, cuando reciba desde las 19 la visita de Midland, que igualó 1 a 1 de local en la víspera frente a Almagro.

futbol-primera nacional-atlanta-deportivo maipu-04 (1) Juan Pablo de la Reta sale de contragolpe para el Cruzado.

El primer tiempo de Atlanta vs. Deportivo Maipú

Luego de un control territorial sin mucha profundidad por parte del local, la paciencia de Maipú casi le da buenos réditos en la contra. A los 12 minutos recuperaron una pelota en medio campo. Faggioli abrió a la derecha, y allí Saccone tiró el centro para Lisandro Cabrera, pero el arquero Rago se lo llevó por delante y despejó con los puños antes que cabeceara, en la jugada más clara de gol.

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Por el golazo del jugador de Atlanta que le gana parcialmente 1 a 0 a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/VM6IcucpJe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

La mejor respuesta de Atlanta llegó a los 21' con una jugada individual de Ignacio Rodríguez que comenzó a gambetear en el área y sacó un remate que pudo controlar Galardi.

Atlanta presionó más y pudo general algunas llegadas que no tuvieron buen epílogo, mientras Maipú siguió esperando para tratar de lastimar de contragolpe.

A los 40' Marcelo Eggel armó una buena pared con Saccone y se mandó por izquierda hacia el arco, pero con poco ángulo y un remate débil facilitó el control de Rago.

Gol de Atlanta. Con el agregado de 1 minuto, y cumplidos los primeros 45', una rápida salida del Bohemio permitió la apertura del marcador. Larga corrida de Martín García por derecha, que lo vio por el medio entrando a Federico Bisanz, lanzó el centro, para que el volante, a la carrera, cabeceara cerca del punto penal con potencia y dejara sin chances al uno mendocino.

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Porque Federico Bisanz, convirtió el segundo para Atlanta ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/fuYjzclSUr — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

El complemento

El reinicio mostró al dueño de casa más suelto y tocando con precisión. Maipú continuó a la espera del error rival, y los primeros minutos fueron de ida y vuelta.

A los 52' De la Reta se escapó por izquierda, y al llegar al fondo sacó el centro, pero lo perseguía Martín García, que se interpuso y sacó la pelota al córner. Todo Maipú reclamó una mano del defensor, y ahí se ganó la tarjeta amarilla Bonfigli.

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Porque convirtió el tercer gol de Atlanta en la victoria ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/cC2xfzGWyW — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026

Respondió rápido el local y un bombazo de media distancia de Fedele dio en el ángulo del travesaño y palo derecho de Galardi, que volaba sin chances de llegar.

Gol de Maipú. De pelota parada llegó una gran jugada de pizarrón a los 60', donde sorprendió Eggel, que centró al área chica, dos atacantes pasaron de largo, y Juan Pablo Gobetto, en dos tiempos, se acomodó y clavó de zurda al palo más lejano de Rago.

Segundo gol de Atlanta. Una rápida salida con escasa transición en el medio campo, peleada y ganada, habilitó a Federico Bisanz, que pudo empalarla ante la salida de Galardi y dejar nuevamente en ventaja al anfitrión a los 71'.

Tercer gol de Atlanta. A los 80', con la visita lanzada en busca de la igualdad, un centro de Fedele encontró al ingresado Leonel Galeano sólo en el segundo palo del uno maipucino y sólo tuvo que empujarla de cabeza para estirar la ventaja.

Tras el gol de Galeano, por protestar se fue expulsado el entrenador de Maipú Alexis Matteo.