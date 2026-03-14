Los once que pondrá Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para enfrentar a Atlanta

El equipo de Alexis Matteo este sábado viajará a Buenos Aires.

Deportivo Maipú después del arranque con una derrota ante Agropecuario de visitante, le ganó a Atlético de Rafaela y viene de empatar con San Martín de visitante.

La seguidilla del Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú tras enfrentar a Atlanta de visitante, volverá a jugar de local ante Midland el domingo 22 de marzo desde las 19, por la 6ta fecha. Será el segundo partido del torneo en calle Vergara, el primero de local fue ante Atlético de Rafaela.

Tras este encuentro volverá a jugar de local pero lo hará en el estadio Malvinas Argentinas, en el partido ante Godoy Cruz, en el choque interzonal de equipos mendocinos.

El partido entre el Cruzado y el Tomba se jugará el próximo domingo 29 de marzo por la 7ma fecha. En principio el cotejo se disputaría a las 17 con ambas parcialidades.