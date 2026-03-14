Los once que pondrá Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para enfrentar a Atlanta

Deportivo Maipú se prepara para volver a jugar en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Alexis Matteo se medirá de visitante ante Atlanta en el estadio Don León Kolbovski (la cancha del Bohemio) el lunes 16 de marzo desde las 21.
Alexis Matteo, el DT del Deportivo Maipú, hará variantes en el partido ante Atlanta por la 5ta fecha del torneo de la Primera Nacional
Deportivo Maipú se prepara para volver a jugar en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Alexis Matteo se medirá de visitante ante Atlanta en el estadio Don León Kolbovski (la cancha del Bohemio) el lunes 16 de marzo desde las 21.
Alexis Matteo no ha confirmado los once, pero haría un cambio con respecto al equipo que viene de igualar 2 a 2 ante San Martín de Tucumán. Sería el ingreso de Lisandro Cabrera en el ataque por Felipe Rivarola, el resto sería el mismo equipo que viene de igualar ante el Santo, en la Ciudadela.
El posible equipo del Deportivo Maipú para jugar este lunes ante el Bohemio sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone.
El equipo de Alexis Matteo este sábado viajará a Buenos Aires.
Deportivo Maipú después del arranque con una derrota ante Agropecuario de visitante, le ganó a Atlético de Rafaela y viene de empatar con San Martín de visitante.
El Deportivo Maipú tras enfrentar a Atlanta de visitante, volverá a jugar de local ante Midland el domingo 22 de marzo desde las 19, por la 6ta fecha. Será el segundo partido del torneo en calle Vergara, el primero de local fue ante Atlético de Rafaela.
Tras este encuentro volverá a jugar de local pero lo hará en el estadio Malvinas Argentinas, en el partido ante Godoy Cruz, en el choque interzonal de equipos mendocinos.
El partido entre el Cruzado y el Tomba se jugará el próximo domingo 29 de marzo por la 7ma fecha. En principio el cotejo se disputaría a las 17 con ambas parcialidades.