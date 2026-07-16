Ni en bolsa ni en la heladera: cómo guardar las cebollas para que no se pongan feas ni le salgan brotes

Evitá que le salgan brotes a la cebolla con este truco.

En TikTok, la cuenta “yolandagj” brindó un truco infalible para conservar las cebollas en buen estado y extender su vida útil. Para desarrollar esta técnica, solo debemos buscar cancanes viejos o medias de vestir que ya no usemos.

Según muestra el video, el primer paso consistirá en limpiar las cebollas y descartar aquellas que ya estén feas. Luego, agarrar la media de vestir o cancán y comenzar a introducir las cebollas. Primero debemos colocar una, hacerle un nudo, dejar un espacio de unos tres centímetros y colocar la otra cebolla. Repetir lo mismo con ambas piernas de la pieza de vestir.

El truco viral de TikTok para conservar las cebollas por más tiempo.

Una vez que finalizamos el truco, solo debemos colgar en algún lugar oscuro los cancanes con las cebollas dentro. El material de esta pieza de vestir permitirá que el vegetal respire correctamente y se frene su deterioro o germinación. De acuerdo a lo que explica la especialista, esta hortaliza durará varias semanas en buenas condiciones, sin ponerse fea y sin rastros de brotes.