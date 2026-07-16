Ni en bolsa ni en la heladera: cómo guardar las cebollas para que no se pongan feas ni le salgan brotes

La cebolla es uno de los vegetales de uso popular que podemos encontrar en cualquier cocina. Su bajo costo y su versatilidad culinaria la convierten en un alimento imprescindible. Sin embargo, si compraste en exceso y las conservaste en mal estado, notarás que a los pocos días comienzan a ponerse feas y salirles brotes. Por esta razón, hoy te enseñaré un truco infalible para guardarlas.
Cómo guardar las cebollas para evitar que se pongan feas y les salgan brotes
Si compraste cebollas y las dejaste en las bolsas de plástico que te dan en la verdulería o las sacaste pero guardaste en la heladera, en pocos días se pondrán en mal estado y le saldrán brotes.
La explicación radica en que la cebolla encontró condiciones para seguir desarrollándose, principalmente humedad y oscuridad. Además, si las guardaste con frutas como la manzana o los tomates, que emiten gases, la germinación y maduración se acelerará.
En TikTok, la cuenta “yolandagj” brindó un truco infalible para conservar las cebollas en buen estado y extender su vida útil. Para desarrollar esta técnica, solo debemos buscar cancanes viejos o medias de vestir que ya no usemos.
Según muestra el video, el primer paso consistirá en limpiar las cebollas y descartar aquellas que ya estén feas. Luego, agarrar la media de vestir o cancán y comenzar a introducir las cebollas. Primero debemos colocar una, hacerle un nudo, dejar un espacio de unos tres centímetros y colocar la otra cebolla. Repetir lo mismo con ambas piernas de la pieza de vestir.
Una vez que finalizamos el truco, solo debemos colgar en algún lugar oscuro los cancanes con las cebollas dentro. El material de esta pieza de vestir permitirá que el vegetal respire correctamente y se frene su deterioro o germinación. De acuerdo a lo que explica la especialista, esta hortaliza durará varias semanas en buenas condiciones, sin ponerse fea y sin rastros de brotes.
En pocas palabras
- Truco viral: Un método compartido en TikTok enseña a conservar cebollas por más tiempo sin que se pongan feas.
- Conservación: Se guardan las cebollas dentro de medias de vestir viejas, separadas por nudos, y colgadas en un lugar oscuro.
- Beneficios: Esta técnica permite que el vegetal respire, evitando la humedad y oscuridad que aceleran su deterioro y brotación.