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Antonio Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz, firmó su primer contrato profesional

Antonio Guerrero puso su firma como futbolista profesional de Godoy Cruz. El delantero de 18 años debutó profesionalmente ante Mitre de Santiago del Estero

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Galle Antonio Guerrero firmó su primer contrato profesional en Godoy  Cruz.

El Galle Antonio Guerrero firmó su primer contrato profesional en Godoy  Cruz.

Antonio Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz de solo 18 años, firmó su primer contrato profesional.

El Galle, categoría 2008, llegó en novena división al Tomba, debutó siendo protagonista de la victoria frente a Mitre de Santiago del Estero, en el Gambarte, y tuvo minutos en la derrota ante Almirante Brown.

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Antonio Guerrero y sus padres en la firma del contrato.

Antonio Guerrero y sus padres en la firma del contrato.

El atacante, al que muchos comparan con Santino Andino, mostró sus condiciones en reserva donde disputó 37 partidos antes de que Pablo De Muner decidiera darle la oportunidad de debutar.

La lesión en Newell's y el llamado del Gato Oldrá

El Galleguito Guerrero comenzó en el Club La Amistad de Ingeniero Giagnoni donde su papá, Antonio, era presidente de la institución.

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De chico partió a Rosario para formar parte de las divisiones inferiores de Newell's, pero una lesión lo marginó y finalmente un llamado de su papá al Gato Oldrá cambió su vida y su carrera.

"De chico jugaba en La Amistad de Ingeniero Giagnoni, estuve 6 años en Newell’s, me lesioné, el club no se portó bien y el Tomba me abrió las puertas por intermedio del Gato OIdrá. La verdad es que estoy muy feliz por lo que estoy viviendo" (Antonio Guerrero). "De chico jugaba en La Amistad de Ingeniero Giagnoni, estuve 6 años en Newell’s, me lesioné, el club no se portó bien y el Tomba me abrió las puertas por intermedio del Gato OIdrá. La verdad es que estoy muy feliz por lo que estoy viviendo" (Antonio Guerrero).

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz visitará este domingo a Central Norte de Salta, por la postergada fecha 4 de la Primera Nacional.

Será la fecha que completará la primera rueda y el Tomba buscará romper una racha de 3 derrotas al hilo como visitante.

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