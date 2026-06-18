Antonio Guerrero, la nueva joya de Godoy Cruz, firmó su primer contrato profesional

La lesión en Newell's y el llamado del Gato Oldrá

El Galleguito Guerrero comenzó en el Club La Amistad de Ingeniero Giagnoni donde su papá, Antonio, era presidente de la institución.

Guerrero

De chico partió a Rosario para formar parte de las divisiones inferiores de Newell's, pero una lesión lo marginó y finalmente un llamado de su papá al Gato Oldrá cambió su vida y su carrera.

"De chico jugaba en La Amistad de Ingeniero Giagnoni, estuve 6 años en Newell’s, me lesioné, el club no se portó bien y el Tomba me abrió las puertas por intermedio del Gato OIdrá. La verdad es que estoy muy feliz por lo que estoy viviendo" (Antonio Guerrero). "De chico jugaba en La Amistad de Ingeniero Giagnoni, estuve 6 años en Newell’s, me lesioné, el club no se portó bien y el Tomba me abrió las puertas por intermedio del Gato OIdrá. La verdad es que estoy muy feliz por lo que estoy viviendo" (Antonio Guerrero).

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz visitará este domingo a Central Norte de Salta, por la postergada fecha 4 de la Primera Nacional.

Será la fecha que completará la primera rueda y el Tomba buscará romper una racha de 3 derrotas al hilo como visitante.