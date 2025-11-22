Un conductor borracho se cayó a un zanjón en Maipú: tenía el cuádruple de alcohol en sangre

Un hombre de 39 años fue protagonista este sábado a la madrugada de un accidente en solitario en Maipú. El conductor iba borracho al mando de una camioneta y cayó al interior de un zanjón. Tras el arribo de la Policía, se comprobó que tenía el cuádruple de alcohol en sangre de lo permitido por ley que es 0,5.
El siniestro vial se registró a las 4.13 en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y Martínez.
Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades policiales sobre el aparatoso hecho en la zona.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 29° constataron que una camioneta Dodge RAM había caído en un pequeño zanjón. El conductor aún se encontraba en el sitio.
De inmediato, se solicitó la presencia de personal de Tránsito para realizar la prueba de alcoholemia correspondiente. El resultado fue positivo, marcando 1.98 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que excede ampliamente el límite permitido por la Ley 9.099. El Juzgado Contravencional quedó a cargo de la situación.