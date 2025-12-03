¿Qué tengo que hacer si cae agua de un vecino a mi balcón, jardín o terraza según la Ley 13512?

Lo primero que debes hacer es preguntar la causa. Antes de entrar en discusiones, lo clave es identificar de dónde viene el agua. Puede ser algo tan simple como un riego excesivo, una manguera olvidada o un tacho de aire acondicionado que gotea. Pero también puede tratarse de algo más serio: una filtración de una terraza mal impermeabilizada o un desagüe desbordado.

Si esto se vuelve recurrente y genera problemas más graves, documentar con fotos o videos lo sucedido es ideal. No solo para un reclamo formal, sino incluso para hablar con el vecino. Registrar los daños como pintura levantada, muebles arruinados o plantas afectadas puede servir más adelante si la situación se agrava.

regar plantas del balcon Existen problemas con los vecinos más allá de los ruidos. Uno bastante fastidioso se trata del agua que gotea y que cae de un piso a otro, ya que puede producirte daños en tu vivienda como manchas, humedad, suciedades en tu propia casa.

En la mayoría de los casos, una conversación cordial evita males mayores. Muchas personas ni siquiera saben que están causando un inconveniente. Explicar el daño al vecino suele ser suficiente. Pero no siempre.

En estos casos, si la situación continúa o el vecino no responde, llega el momento de acudir al administrador o al consorcio, pues ellos tienen la obligación de intervenir cuando un problema entre unidades afecta la convivencia o provoca daños.

El administrador puede:

inspeccionar la zona,

pedir que se revise el desagüe o el balcón,

e incluso coordinar trabajos si el problema proviene de una parte común del edificio.

agua cayendo del balcon (1) Según el Artículo 6 de la Ley 13512: "Queda prohibido perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble".

Qué dice, en líneas simples, la normativa argentina

Lo esencial es que cada vecino debe cuidar su unidad para no perjudicar a los demás. El consorcio debe mantener en buen estado las partes comunes, como terrazas, desagües o impermeabilizaciones. Si el daño lo causa un vecino, debe hacerse cargo y si lo causa una parte común, la responsabilidad es del consorcio.

La Ley 13.512 y las reglas de propiedad horizontal solo refuerzan estas ideas que, en realidad, se basan en algo simple: nadie puede usar su propiedad de forma que perjudique a otro.