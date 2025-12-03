Inicio Sociedad vecino
¿Qué tengo que hacer si cae agua de un vecino a mi balcón, jardín o terraza según la Ley 13512?

La convivencia entre vecinos no es fácil, sobre todo cuando de un edificio o departamento cae agua a tu piso. Es un tema legal que puede variar según la ley

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Que caiga agua del vecino puede parecer un detalle menor hasta que se vuelve cotidiano. Balcones mojados, plantas inundadas, paredes marcadas por la humedad o, en casos más extremos, filtraciones que terminan en manchas y deterioro del hogar. En estos casos, la ley te dice qué hacer.

Este problema común sucede en edificios, dúplex y hasta en casas con terrazas contiguas. Pues muchas veces lo que para un vecino es simplemente regar macetas, para otro puede ser un dolor de cabeza diario.

mujeres en el balcon de su casa
Nadie dijo que fuera fácil lo de vivir en un bloque de pisos con vecinos por todos lados.

Qué tengo que hacer si cae agua de un vecino a mi balcón según la Ley 13512

Por distintas circunstancias las relaciones vecinales pueden ir variando y cambiando, viéndose afectada por diversas circunstancias. Una de esas situaciones es la presencia de agua de diversa procedencia cuando invade propiedades ajenas. Si te ocurre debes conocer lo que dice la Ley.

Lo primero que debes hacer es preguntar la causa. Antes de entrar en discusiones, lo clave es identificar de dónde viene el agua. Puede ser algo tan simple como un riego excesivo, una manguera olvidada o un tacho de aire acondicionado que gotea. Pero también puede tratarse de algo más serio: una filtración de una terraza mal impermeabilizada o un desagüe desbordado.

Si esto se vuelve recurrente y genera problemas más graves, documentar con fotos o videos lo sucedido es ideal. No solo para un reclamo formal, sino incluso para hablar con el vecino. Registrar los daños como pintura levantada, muebles arruinados o plantas afectadas puede servir más adelante si la situación se agrava.

regar plantas del balcon
Existen problemas con los vecinos más allá de los ruidos. Uno bastante fastidioso se trata del agua que gotea y que cae de un piso a otro, ya que puede producirte daños en tu vivienda como manchas, humedad, suciedades en tu propia casa.

En la mayoría de los casos, una conversación cordial evita males mayores. Muchas personas ni siquiera saben que están causando un inconveniente. Explicar el daño al vecino suele ser suficiente. Pero no siempre.

En estos casos, si la situación continúa o el vecino no responde, llega el momento de acudir al administrador o al consorcio, pues ellos tienen la obligación de intervenir cuando un problema entre unidades afecta la convivencia o provoca daños.

El administrador puede:

  • inspeccionar la zona,
  • pedir que se revise el desagüe o el balcón,
  • e incluso coordinar trabajos si el problema proviene de una parte común del edificio.
agua cayendo del balcon (1)
Según el Artículo 6 de la Ley 13512:

Qué dice, en líneas simples, la normativa argentina

Lo esencial es que cada vecino debe cuidar su unidad para no perjudicar a los demás. El consorcio debe mantener en buen estado las partes comunes, como terrazas, desagües o impermeabilizaciones. Si el daño lo causa un vecino, debe hacerse cargo y si lo causa una parte común, la responsabilidad es del consorcio.

La Ley 13.512 y las reglas de propiedad horizontal solo refuerzan estas ideas que, en realidad, se basan en algo simple: nadie puede usar su propiedad de forma que perjudique a otro.

