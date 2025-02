Asado, mate, truco, charlas filosóficas y hasta fútbol: la eterna espera de los camioneros que van a Chile

Fideos en el camión.jpg Unos ricos fideos a bordo del camión. Gentileza

Con 36 años y una vasta experiencia en las rutas, Exequiel acumuló anécdotas inolvidables. "El tiempo de espera agudiza el ingenio y, por supuesto, genera amistades. Muchas veces estamos más de 24 horas varados y entonces surge de todo. Y cuando digo de todo, es literal", cuenta entre risas.

El ingenio al servicio de la espera

Los camioneros experimentados no dejan nada librado al azar. En cada cabina, junto al mate y los insumos para cocinar, no pueden faltar los naipes, la pelota de fútbol y la parrilla portátil. "Destilería es el lugar típico del asado y de las charlas interminables", revela Exequiel. "Se hablan muchos temas triviales y también cosas personales. Depende de cada grupo".

Pero el tiempo muerto no solo se llena con charlas. A veces, la espera es tan extensa que algunos camioneros han aprendido a organizarse mejor.

corte camioneros comida.jpg A veces los cortes y las esperas representan una manera de compartir charlas, truco y comidas. Gentileza

"He dejado el camión cerrado y resguardado en la fila cuando sabía que tenía muchas horas de espera por delante. Llamaba a mi madre o a mi primo para que me buscaran y así podía ir a casa a bañarme y descansar hasta que mis compañeros me avisaban que empezaba a moverse la fila", recuerda Exequiel.

Y si hay algo que nunca falta es el fútbol. "El invierno pasado éramos 10 jugadores con la pelota a la vera de la ruta", cuenta entre carcajadas.

camión varado ruta chile.jpg Una imagen frecuenta en la ruta a Chile. Gentileza

Un corte de camino puede convertirse en una improvisada cancha de fútbol. “Esas cosas hacen que la espera sea más llevadera", asegura.

Entre la burocracia y la desconfianza en las rutas

Pero no todo es camaradería y buenos momentos. La burocracia sigue siendo uno de los mayores problemas para los camioneros. "Cuando no es una cosa, es otra. Siempre falta un papel, siempre todo va lento. Es increíble pensar que a esta altura de la tecnología no exista un método más eficiente para los trámites", critica.

exequiel camionero ruta.jpg El mate y las galletas, principales compañeros de ruta. Gentileza

Horacio Montenegro, otro camionero que transporta contenedores con distintas cargas a San Antonio y Valparaíso, coincide en que la paciencia es una de las mayores virtudes de su oficio. "El clima, los aludes, la nieve, no lo podemos manejar, pero sí la manera en que afrontamos las largas horas de espera", reflexiona.

Además, la inseguridad ha cambiado muchas costumbres en la ruta. "Antes era común ver gente haciendo dedo y cruzando la frontera a pie, pero la desconfianza creció mucho. Hoy es difícil arriesgarse a levantar a alguien en la ruta", señala Horacio.

Para Juan Tejada, otro camionero con gran experiencia, el descanso es una gran alternativa para "matar" el tiempo. "Y dialogar, siempre dialogar entre compañeros, pero tratando de no tocar el tema de las demoras porque puede llevar a discusiones", dice, mientras asegura que los naipes siempre están en la gaveta.

Comida camioneros ruta cortada.jpg El asado infaltable entre compañeros. Gentileza

Pese a todas las dificultades, los camioneros coinciden en que han aprendido a sobrellevar las esperas con humor, ingenio y, sobre todo, con la “tranquilidad” de que en la ruta nunca están solos.

La noche y la mesa improvisada de camioneros.jpg La noche y una mesa improvisada para la cena. Gentileza

"Hay que ponerle buena cara porque con protestar no ganamos nada", concluye Horacio, mientras se prepara para otra larga jornada de espera en la ruta. En el paso Cristo Redentor señalaron que este miércoles aún esperaba una larga fila de camiones en la ruta para cruzar la frontera.