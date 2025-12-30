Brutal ataque: un argentino que apuñaló con un cúter a su ex pereja fue condenado a prisión.

Condenado argentino detenido

El brutal ataque se produjo dentro del vehículo, en un estacionamiento donde el hombre le aplicó a su ex pareja puñaladas en el pecho y el abdomen. Durante la audiencia judicial se detalló que el agresor insistía en que, si ella no retomaba la relación, “no estaría con nadie”. La identidad del atacante como de la víctima se mantuvieron en reserva.

La mujer logró salir del auto y fue auxiliada por un agente de la Policía Nacional quien advirtió la situación y logró controlar la situación. La Justicia de Alicante consideró al acusado responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de violencia de género y parentesco, y le reconoció una atenuante por reparación del daño, ya que antes del juicio había depositado 1.100 euros para cubrir eventuales indemnizaciones.

El imputado sostuvo durante su declaración que solo buscaba “hacerle daño, pero no matarla”, y atribuyó lo ocurrido a un episodio psicológico del momento. La víctima, a su turno, sostuvo que su ex pareja la había amenazado reiteradamente con que si ella no estaba con él “no iba a estar con nadie”, y que utilizaba a los hijos como excusa para mantener contacto con ella.

El día en que ocurrió el ataque, él volvió a insistir en ver a los chicos y llevarlos a la escuela “porque había pasado mal la noche”, y ella aceptó sin pensar que algo grave podía ocurrirle. Durante el trayecto, el hombre le preguntó si mantenía una nueva relación y la conversación se puso tensa cuando ella respondió afirmativamente, aclarándole que no tenía intenciones de volver a convivir.

En ese momento, el hombre detuvo el auto, le exigió que le pidiera perdón y tomó un cúter que utilizaba en su trabajo con vinilos para vehículos. Luego comenzó a atacarla mientras le afirmaba que si no estaba con él, “no estaría con nadie”.

Condenado argentino justicia

De ese modo, la Justicia ratificó que el evento se trató de un intento de homicidio, agravado por violencia de género y vínculo, con una reducción parcial de la pena por el resarcimiento económico previo.

La resolución judicial también suma al tiempo en prisión la medida de alejamiento a una distancia mínima de 500 metros de la víctima durante 15 años, como así también otros siete años de libertad vigilada y le retiró la patria potestad de sus dos hijos.

En otra parte de la condena, se añade que el cumplimiento de la pena podrá conmutarse por la expulsión del territorio español en el momento en el que cumpla la mitad de su permanencia en prisión.