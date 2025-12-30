En un violento episodio, un delincuente subió a un taxi simulando ser un pasajero, y luego de transitar algunos kilómetros lo golpeó e intentó ahorcar al conductor para robarle el automóvil a plena luz del día. El malviviente fue detenido por la policía horas después del ataque.
Violento ataque: subió a un taxi, simuló ser pasajero y ahorcó al conductor para robarle el auto
Un violento episodio vivió un taxista, quien fue golpeado y ahorcado por un delincuente que se hizo pasar por pasajero para robarle el auto a plena luz del día
El lamentable episodio ocurrió el domingo en horas de la mañana sobre la Ruta Nacional 38 en la localidad de Los Gucheas, al sur de la provincia de Tucumán. Según informaron medios locales, la víctima identificada como Luis Alfredo Bulacio, de 63 años, llegó con su taxi, un Chevrolet Prisma licencia Nº 437, hasta la avenida Vicente López y Planes, en Concepción.
Eran cerca de las 10.40 del domingo, y en ese momento un pasajero subió al auto luego de hacerle señas y comenzó el recorrido por la ruta como cualquier otro viaje de su jornada laboral.
Sin embargo, en un determinado tramo el hombre comenzó a atacarlo. Le colocó un cable alrededor del cuello, comenzó a ahorcarlo y lo golpeó reiteradamente en la cabeza y la cara para que se detuviera y abandonara el vehículo.
Visiblemente afectado por la situación, el conductor del taxi quedó herido en el lugar mientras el agresor se robó el automóvil y escapó por un camino de tierra de la zona.
Unos minutos después, Bulacio fue asistido por algunos vecinos del lugar que llamaron a una ambulancia y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde quedó internado en observación. Los médicos que lo atendieron indicaron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano y un corte en la ceja, que requirió unos puntos de sutura.
Además precisaron que, pese a los fuertes golpes que sufrió durante el ataque, el hombre se encontraba consciente y fuera de peligro, una vez que le efectuaron varios estudios de control para descartar otros daños.
“Me pegó una trompada en la cara y después dos patadas. Yo también reaccioné como pude, tiraba piñas para todos lados”, comentó el taxista mientras era atendido en la guardia del hospital. Y agregó: "Se llevó el auto, la plata, los celulares y las llaves de mi casa y del auto. Tiró todo”, dijo el conductor.
Bulacio consiguió pedir ayuda en un alojamiento cercano, donde alertaron a la Policía. “No dormí en toda la noche. Me despertaba pensando que podría haber estado en un ataúd. Cuando uno pasa algo así, no tiene lógica”, contó el taxista.
Además aseguró que no conocía al agresor y que estaba preparado para el ataque: “No lo conocía. Era un pasajero normal, sin actitud sospechosa. Esto fue premeditado porque ya llevaba el cable. Si no era yo, podía ser cualquiera”, dijo.
Una vez que el ataque fue denunciado, efectivos policiales de las comisarías de Alto Verde, Concepción y Medina desplegaron un operativo cerrojo, que permitió localizar el vehículo robado y detener al presunto autor de la agresión.
De acuerdo a lo informado por el portal Contexto Tucumán, el acusado fue identificado como Carlos Alberto Soria, un joven de 26 años, con domicilio en la ciudad de Concepción, según el informe de Todo Noticias.
La Justicia ordenó un procedimiento en la vivienda del agresor, donde se secuestraron el taxi, una cartera con dinero y documentación perteneciente a la víctima, además de la vestimenta que el delincuente habría utilizado al momento del ataque.
La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción quedó a cargo de la causa, mientras que la investigación sigue su curso y no se descartan nuevas medidas para conocer detalles de lo sucedido.