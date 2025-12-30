Violento ataque: subió a un taxi, simuló ser pasajero y ahorcó al conductor para robarle el auto.

Ataque taxi chofer

Sin embargo, en un determinado tramo el hombre comenzó a atacarlo. Le colocó un cable alrededor del cuello, comenzó a ahorcarlo y lo golpeó reiteradamente en la cabeza y la cara para que se detuviera y abandonara el vehículo.

Visiblemente afectado por la situación, el conductor del taxi quedó herido en el lugar mientras el agresor se robó el automóvil y escapó por un camino de tierra de la zona.

Unos minutos después, Bulacio fue asistido por algunos vecinos del lugar que llamaron a una ambulancia y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde quedó internado en observación. Los médicos que lo atendieron indicaron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano y un corte en la ceja, que requirió unos puntos de sutura.

Además precisaron que, pese a los fuertes golpes que sufrió durante el ataque, el hombre se encontraba consciente y fuera de peligro, una vez que le efectuaron varios estudios de control para descartar otros daños.

“Me pegó una trompada en la cara y después dos patadas. Yo también reaccioné como pude, tiraba piñas para todos lados”, comentó el taxista mientras era atendido en la guardia del hospital. Y agregó: "Se llevó el auto, la plata, los celulares y las llaves de mi casa y del auto. Tiró todo”, dijo el conductor.

Bulacio consiguió pedir ayuda en un alojamiento cercano, donde alertaron a la Policía. “No dormí en toda la noche. Me despertaba pensando que podría haber estado en un ataúd. Cuando uno pasa algo así, no tiene lógica”, contó el taxista.

Además aseguró que no conocía al agresor y que estaba preparado para el ataque: “No lo conocía. Era un pasajero normal, sin actitud sospechosa. Esto fue premeditado porque ya llevaba el cable. Si no era yo, podía ser cualquiera”, dijo.

Una vez que el ataque fue denunciado, efectivos policiales de las comisarías de Alto Verde, Concepción y Medina desplegaron un operativo cerrojo, que permitió localizar el vehículo robado y detener al presunto autor de la agresión.

Ataque taxi robo

De acuerdo a lo informado por el portal Contexto Tucumán, el acusado fue identificado como Carlos Alberto Soria, un joven de 26 años, con domicilio en la ciudad de Concepción, según el informe de Todo Noticias.

La Justicia ordenó un procedimiento en la vivienda del agresor, donde se secuestraron el taxi, una cartera con dinero y documentación perteneciente a la víctima, además de la vestimenta que el delincuente habría utilizado al momento del ataque.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción quedó a cargo de la causa, mientras que la investigación sigue su curso y no se descartan nuevas medidas para conocer detalles de lo sucedido.