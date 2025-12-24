Un homicidio conmocionó al departamento de Las Heras en las últimas horas. La víctima, identificada como Ramón Federico Quiroga, de 41 años, falleció tras recibir disparos en la calle Lucio Mansilla al 2300.
Investigan un homicidio tras un ataque a balazos en Las Heras
Un hombre de 41 años falleció en el Hospital Carrillo tras haber sido herido frente a su vivienda por disparos efectuados desde un vehículo
El incidente se registró aproximadamente a las 22:50, cuando el hombre se encontraba ingresando a su domicilio. Según las primeras informaciones, una camioneta de color azul se habría detenido frente a la propiedad y, desde el interior, un individuo con quien la víctima mantendría disputas de vieja data habría efectuado las detonaciones de arma de fuego.
Quiroga fue trasladado de forma particular por un familiar hacia el Hospital Carrillo. Los médicos de guardia le diagnosticaron dos heridas de arma de fuego en la zona del tórax, sin orificio de salida. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, se confirmó su fallecimiento durante la mañana de este miércoles debido a la gravedad de las lesiones.
En el lugar del ataque, personal de Policía Científica trabajó para recolectar evidencia y logró el secuestro de una vaina servida. El caso está siendo liderado por el ayudante fiscal Dr. Pareja, quien coordina las actuaciones para dar con los responsables.
Además, trascendió que el fallecido contaba con antecedentes judiciales por delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento. La investigación se centra ahora en identificar a los ocupantes del vehículo involucrado.