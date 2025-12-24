Investigan un homicidio tras un ataque a balazos en Las Heras

El incidente se registró aproximadamente a las 22:50, cuando el hombre se encontraba ingresando a su domicilio. Según las primeras informaciones, una camioneta de color azul se habría detenido frente a la propiedad y, desde el interior, un individuo con quien la víctima mantendría disputas de vieja data habría efectuado las detonaciones de arma de fuego.

Quiroga fue trasladado de forma particular por un familiar hacia el Hospital Carrillo. Los médicos de guardia le diagnosticaron dos heridas de arma de fuego en la zona del tórax, sin orificio de salida. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, se confirmó su fallecimiento durante la mañana de este miércoles debido a la gravedad de las lesiones.