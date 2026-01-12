Vecinos y organizaciones ambientalistas de Nordelta denunciaron la puesta en marcha de un operativo para desalojar y trasladar carpinchos que habitan en diferentes barrios del complejo urbano, generando fuertes protestas y reclamos sociales pese a la existencia de una medida cautelar que buscaba frenar este tipo de acciones.
Nordelta: polémico operativo para desalojar carpinchos desató protestas de vecinos y ambientalistas
La intervención, llevada adelante por personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires junto con otras autoridades, fue autorizada por un fallo de primera instancia, aunque vecinos aseguran que contradice un amparo judicial vigente.
Reclamos comunitarios: vecinos y agrupaciones alzan la voz
Desde la noche del domingo anterior, un grupo de vecinos y activistas de la agrupación "Carpinchos Nordelta Somos Su Voz" se concentraron en el barrio Silvestre, sobre la entrada sur de Nordelta, para impedir el avance del operativo. Los manifestantes dijeron que las autoridades colocaron redes y jaulas trampa en distintos puntos para facilitar la captura de los animales, a los que quieren trasladar a otras zonas.
“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana fue colocar dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, expresaron desde la agrupación, que sostiene que las medidas afectan tanto a ejemplares adultos como a hembras preñadas y sus crías.
Los vecinos manifiestan que la fauna forma parte del ecosistema local y rechazan que se los traslade sin garantizar su bienestar ni un destino claro. Además, aseguran que la medida judicial que autorizó el operativo fue dictada “a pesar de la cautelar y la apelación presentada”, lo que aumenta la tensión y el malestar social en la comunidad.
Fallo judicial y críticas al operativo
Aunque persiste una medida cautelar que buscaba frenar cualquier traslado de carpinchos, la Justicia habilitó el procedimiento a través de un fallo de primera instancia. Esa decisión fue duramente cuestionada por los vecinos y organizaciones protectoras, que la consideran contradictoria y apresurada frente a la apelación en curso.
El operativo comenzó en la madrugada del lunes, con presencia de personal de Flora y Fauna y otras jurisdicciones en diversas zonas de Nordelta para iniciar los traslados de los roedores. Hasta el momento no se difundió un informe oficial sobre cuántos animales fueron efectivamente reubicados ni cuál será su destino final.
Las críticas también apuntan a que el operativo puede desencadenar estrés y daño en los animales, sobre todo si son separados de sus territorios naturales sin protocolos claros de bienestar animal. Los opositores al traslado sostienen que esta acción no resuelve el conflicto de convivencia y que podría empeorarlo, generando una mayor resistencia social.
Debate ambiental y convivencia urbana
El conflicto por los carpinchos en Nordelta no es nuevo. Desde hace años, la convivencia entre vecinos y estos animales silvestres viene generando opiniones encontradas: algunos residentes valoran la presencia de la fauna y buscan soluciones de manejo que no impliquen reubicaciones forzadas, mientras que otros reclaman medidas por los incidentes en zonas urbanizadas.
Organizaciones proteccionista subrayan que los carpinchos forman parte del ecosistema original de la región y que la urbanización expansiva ha desplazado su hábitat natural, complicando la convivencia. Por ello, piden políticas de manejo sustentable que equilibren la protección de la fauna con la seguridad y confort de los vecinos.
Con la protesta aún activa y el operativo en marcha, la discusión sobre qué hacer con los carpinchos de Nordelta continúa siendo uno de los temas ambientales y sociales más debatidos en la zona norte del Gran Buenos Aires. El conflicto anticipa nuevos capítulos de reclamos y posibles apelaciones judiciales en los próximos días.