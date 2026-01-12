Nordelta: polémico operativo para desalojar carpinchos desató protestas de vecinos y ambientalistas

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana fue colocar dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, expresaron desde la agrupación, que sostiene que las medidas afectan tanto a ejemplares adultos como a hembras preñadas y sus crías.

Los vecinos manifiestan que la fauna forma parte del ecosistema local y rechazan que se los traslade sin garantizar su bienestar ni un destino claro. Además, aseguran que la medida judicial que autorizó el operativo fue dictada “a pesar de la cautelar y la apelación presentada”, lo que aumenta la tensión y el malestar social en la comunidad.

Fallo judicial y críticas al operativo

Aunque persiste una medida cautelar que buscaba frenar cualquier traslado de carpinchos, la Justicia habilitó el procedimiento a través de un fallo de primera instancia. Esa decisión fue duramente cuestionada por los vecinos y organizaciones protectoras, que la consideran contradictoria y apresurada frente a la apelación en curso.

El operativo comenzó en la madrugada del lunes, con presencia de personal de Flora y Fauna y otras jurisdicciones en diversas zonas de Nordelta para iniciar los traslados de los roedores. Hasta el momento no se difundió un informe oficial sobre cuántos animales fueron efectivamente reubicados ni cuál será su destino final.

Las críticas también apuntan a que el operativo puede desencadenar estrés y daño en los animales, sobre todo si son separados de sus territorios naturales sin protocolos claros de bienestar animal. Los opositores al traslado sostienen que esta acción no resuelve el conflicto de convivencia y que podría empeorarlo, generando una mayor resistencia social.

Debate ambiental y convivencia urbana

El conflicto por los carpinchos en Nordelta no es nuevo. Desde hace años, la convivencia entre vecinos y estos animales silvestres viene generando opiniones encontradas: algunos residentes valoran la presencia de la fauna y buscan soluciones de manejo que no impliquen reubicaciones forzadas, mientras que otros reclaman medidas por los incidentes en zonas urbanizadas.

Organizaciones proteccionista subrayan que los carpinchos forman parte del ecosistema original de la región y que la urbanización expansiva ha desplazado su hábitat natural, complicando la convivencia. Por ello, piden políticas de manejo sustentable que equilibren la protección de la fauna con la seguridad y confort de los vecinos.

Con la protesta aún activa y el operativo en marcha, la discusión sobre qué hacer con los carpinchos de Nordelta continúa siendo uno de los temas ambientales y sociales más debatidos en la zona norte del Gran Buenos Aires. El conflicto anticipa nuevos capítulos de reclamos y posibles apelaciones judiciales en los próximos días.