El nombre de mujer que fue furor en Argentina gracias a un querido personaje de la televisión

Hay un nombre femenino que se popularizó gracias a un personaje televisivo, pero hace 35 años que no se usa en Argentina. A pesar de haber sido furor por poco más de dos décadas, ya nadie lo utiliza, por lo menos desde 1991. Se trata de Petrona, muy reconocido por la popular cocinera Petrona C. de Gandulfo
La elección del nombre que los adultos deciden o sugieren para bebés es muy personal, y depende de los gustos y tradiciones de cada familia. Mientras en algunas es importante honrar a los ancestros usando sus nombres, en otras, especialmente en Argentina, se impone la necesidad de buscar nombres originales y extravagantes.
Doña Petrona
El nombre de mujer que fue furor en Argentina, Petrona, fue muy utilizado entre los años ‘50 y ‘70, pero luego cayó en desuso.
Más allá de que hace 35 años que nadie lo elige, estuvo profundamente ligado a una figura icónica que transformó la cultura hogareña argentina: Doña Petrona C. de Gandulfo que, además de cocinera fue ecónoma que y a mediados del siglo XX, se convirtió en una celebridad a través de la radio y la televisión argentina.
Doña Petrona, como cariñosamente fue reconocida por diversas audiencias, fue de las primeras en aparecer en la pantalla chica cocinando y dando consejos para el hogar. También publicó un libro que tiene ribetes míticos, “El Libro de Doña Petrona”, que se convirtió en el manual de cabecera de las amas de casa. Incluso es uno de los libros más vendidos en la historia argentina, solo superado por la Biblia y el Martín Fierro.
Gracias a su asociación tan fuerte con Doña Petrona y a su origen tradicional, el nombre tiene una percepción dual en la actualidad: por un lado se lo considera “de época” o “de abuela”, por lo que es poco común encontrar niñas o mujeres jóvenes con este nombre en la actualidad. Por otro, se asocia al cariño y respeto, debido al legado de Doña Petrona. No es un nombre que se perciba negativamente, sino más bien con nostalgia.
Tal vez Petrona siga el camino de los nombres que desaparecieron del registro civil argentino.
Origen y significado del nombre Petrona
- Proviene de “Petronius”, un antiguo nombre de familia romano.
- Su raíz etimológica está ligada a la palabra latina “petrus”, que a su vez se deriva del griego “pétros” (πτρος).
- Es el femenino de Pedro.
- Debido a su raíz, el significado del nombre Petrona se interpreta como “piedra” o “roca”.
- Por extensión, se le asocian connotaciones de “fuerte como una roca”, “sólida” o “firme”.