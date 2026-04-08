El nombre de mujer que fue furor en Argentina gracias a un querido personaje de la televisión

Más allá de que hace 35 años que nadie lo elige, estuvo profundamente ligado a una figura icónica que transformó la cultura hogareña argentina: Doña Petrona C. de Gandulfo que, además de cocinera fue ecónoma que y a mediados del siglo XX, se convirtió en una celebridad a través de la radio y la televisión argentina.

Doña Petrona, como cariñosamente fue reconocida por diversas audiencias, fue de las primeras en aparecer en la pantalla chica cocinando y dando consejos para el hogar. También publicó un libro que tiene ribetes míticos, “El Libro de Doña Petrona”, que se convirtió en el manual de cabecera de las amas de casa. Incluso es uno de los libros más vendidos en la historia argentina, solo superado por la Biblia y el Martín Fierro.

petrona.jpg De los más vendidos en la historia argentina. El Libro de Doña Petrona.

Gracias a su asociación tan fuerte con Doña Petrona y a su origen tradicional, el nombre tiene una percepción dual en la actualidad: por un lado se lo considera “de época” o “de abuela”, por lo que es poco común encontrar niñas o mujeres jóvenes con este nombre en la actualidad. Por otro, se asocia al cariño y respeto, debido al legado de Doña Petrona. No es un nombre que se perciba negativamente, sino más bien con nostalgia.

Tal vez Petrona siga el camino de los nombres que desaparecieron del registro civil argentino.

Nombres bebé peque Una tradición que vuelve: los nombres antiguos que volverán a imponerse en 2026. Foto gentileza elpais.es

Origen y significado del nombre Petrona

Proviene de “Petronius”, un antiguo nombre de familia romano.

Su raíz etimológica está ligada a la palabra latina “petrus”, que a su vez se deriva del griego “pétros” (πτρος).

Es el femenino de Pedro.

Debido a su raíz, el significado del nombre Petrona se interpreta como “piedra” o “roca”.

Por extensión, se le asocian connotaciones de “fuerte como una roca”, “sólida” o “firme”.