Tembló en Mendoza y muchos lo sintieron

Un temblor se sintió en Mendoza en la mañana de este jueves. Algunos lo percibieron de manera leve, pero quienes estaban en edificios aseguraron que lo sintieron más fuerte.
El INPRES informó que el sismo que todavía está sujeto a revisión, tuvo epicentro en San Juan, pero el movimiento se expandió hasta Mendoza, donde el temblor fue sostenido durante varios segundos.
Ocurrió a las 11.14 de este jueves con una magnitud de 4.8 grados en escala de Richter con una profundidad de 11 kilómetros.
Si bien no es el primer temblor del año, sí fue el primer sacudón que se sintió en Mendoza.