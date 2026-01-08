Tembló en Mendoza y muchos lo sintieron

El INPRES informó que el sismo que todavía está sujeto a revisión, tuvo epicentro en San Juan, pero el movimiento se expandió hasta Mendoza, donde el temblor fue sostenido durante varios segundos.

Ocurrió a las 11.14 de este jueves con una magnitud de 4.8 grados en escala de Richter con una profundidad de 11 kilómetros.