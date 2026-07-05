Pablo Piñero, del proyecto de litio Don Luis: "Queremos hacer minería sin minería"

Con la DIA asegurada ¿cuáles son los pasos que faltan para empezar con la exploración?

La DIA permite empezar a trabajar. Lo que viene es la geofísica, sísmica 3D y otros estudios de superficie necesarios para las perforaciones. El objetivo sería contar con la factibilidad antes de fin de año y para septiembre contar con las primeras muestras.

Septiembre es el primer plazo que se impusieron los socios de Don Luis para obtener las primeras muestras de litio

Cómo extraer litio en Mendoza: "Es hacer minería sin minería"

Los capitales argentinos de El Jarillar S.A., encabezados por el Luis Remaggi, un ingeniero en sistemas experto en oil&gas, logística y minería de litio, tienen los derechos sobre el predio. En tanto, Ampere Lithium aporta experiencia e inversión.

La sociedad AL-El Jarillar propone un método in químicos y con reúso de agua con el que a fines del 2025 el proyecto de litio superó la audiencia pública, un mensaje ante la conflictividad histórica que marcó la relación de Mendoza y la minería.

-¿Es comparable el método al de los salares de litio de Jujuy?

-Es un método de extracción directa. No se van a ver esos grandes piletones de concentración de sales. Básicamente, consiste en un sistema de bombeo con salmuera y el uso de una resina para filtrar y separar al mineral de la sal. Lo podría comparar a los filtros ablandadores de agua que se usan en las casas.

-Desde hace años El Jarillar extrae cloruro de sodio pero hay indicios de una reserva importante de litio. ¿Qué indican?

-Algunas muestras indican que hay potencial, aunque en baja concentración. De todos modos la geofísica nos va a decir cuánto perforar y qué volumen hay de reservas para precisar la inversión necesaria.

-Más allá de considerar que existe "cierta desinformación" y lo que define como "temor al cambio", Piñero no duda cuando afirma que el plan para extraer litio es "hacer minería sin minería, no la "megaminería" como se la conoce. Tenemos la tecnología necesaria para avanzar en ese sentido".

De Australia a Mendoza y la chance de entrar al RIMI

-Con la experiencia que tiene en Australia ¿cuáles son los puntos de contacto con el potencial de la minería en Mendoza?

-Creo que hay una diferencia de escalas, indudablemente. Australia ha sido un país minero tanto tiempo que acumula un conocimiento técnico vastos y profesionales. Desde esaa perspectiva hay mucho entusiasmo con Argentina. Si bien en Ampere Lithium son cautelosos y evitan dar números, la inversión es un factor determinante para el futuro de Don Luis. Sin embargo, Piñero suelta algunas pistas.

-Hay proyectos mineros que ya se aseguraron acceder al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones). ¿Don Luis se anota también?

-Falta saber cuánto va a involucrar la etapa de explotación. Diría que por ahora está más cerca del RIMI (incentivos fiscales para inversiones medianas de no más de U$S9 millones), aunque a futuro tal vez podría acceder al RIGI también. Durante la próxima semana se va a empezar a cotizar y habrá definiciones.

Entre China e YPF: el mercado del litio a futuro

-¿Dónde está puesta la mira a la hora de la entrada en producción y comercialización del litio?

-Bueno, obviamente China lidera con la fabricación de baterías de litio. Le siguen Australia y algunos países europeos, junto a Estados Unidos. Por eso se piensa en un proyecto de largo aliento.

-Y una vez cuantificadas las reservas ¿qué tan rápido pretenden avanzar con la eventual explotación?

-Para la entrada en producción, en los próximos 4 o 5 años.

-Y el mercado de Argentina? La plaza de autos eléctricos e híbridos crece rápido y de hecho YPF viene de firmar un acuerdo con Tesla para diseñar un "corredor eléctrico" entre Buenos Aires y Mendoza...

-Tenemos en cuenta ese potencial también, por supuesto. El libre mercado y los cambios a nivel mundial permiten pensar en esos plazos y en ese crecimiento de la demanda a futuro.