Alquileres, prepagas y tarifas, entre los aumentos que trae julio

Quienes se rigen por la ley de alquileres anterior afrontarán un ajuste mayor durante julio.

Con todo, incrementos diversos que habrá que sobrellevar con un poco de buen humor en lo posible. Es que no todo lo que trae julio es negativo: además de unos días de vacaciones también llegan los famosos memes de julio.

Alquileres

Los inquilinos con contrato vigente por la ley anterior afrontarán en julio una actualización anual de 31,54%, determinada por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Para quienes firmaron en la etapa de desregulación del sector y luego de derogarse la norma, se trata de variaciones de corto plazo. Así, si el mecanismo contempla aumentos trimestrales, deberán pagar un alquiler 8,1% mayor.

En cambio, si el contrato prevé subas semestrales se viene un alza proporcional: 16,7% correspondiente a enero-junio.

Medicina prepaga

Por el lado de la salud privada, las empresas de medicina prepaga empezaron a enviar las notificaciones correspondientes a sus afiliados para ponerlos al tanto de una nueva suba de cuotas de los distintos planes de cobertura.

Lo cierto es que usuarios de coberturas médicas recibirán subas de entre el 2,1% y el 2,9% según el plan contratado y la política comercial de cada empresa. Esto, de acuerdo a la inflación (medida por IPC del INDEC) correspondiente a mayo.

Telefonía, internet y TV por cable

Finalmente, los servicios que requieren conectividad sumarán un nuevo incremento a la lista de gastos obligatorios para el hogar y el trabajo.

Las prestatarias de internet, televisión por cable y telefonía móvil aplicarán un ajuste promedio generalizado del 2,5%.