Su canto al mediodía anuncia la visita de personas inesperadas en casa: de qué pájaro se trata

Más allá de la creencia, el benteveo ocupa un lugar especial en el folclore urbano y rural. Para muchas personas mayores, su aparición frecuente en cercanías del hogar es señal de movimiento, novedades o encuentros. Estas interpretaciones se transmitieron de generación en generación y siguen vigentes, incluso en ciudades grandes.

De plumaje amarillo intenso en el pecho, lomo marrón y una característica máscara negra en la cabeza, el benteveo es una de las aves más fáciles de reconocer. Vive en plazas, patios, campos y cables urbanos. Se adapta con facilidad a la presencia humana y suele posarse en lugares visibles para cantar, como árboles altos o postes.

Es omnívoro y oportunista, pues se alimenta de insectos, frutas pequeñas e incluso restos de comida, lo que explica su presencia constante cerca de viviendas.

Desde lo biológico, el canto de este pájaro cumple funciones claras como marcar territorio, comunicarse con otros de su especie y advertir posibles amenazas. El mediodía, con mayor actividad y luz, es un momento propicio para hacerse escuchar. La tradición popular transformó ese hábito natural en un mensaje simbólico ligado a visitas y noticias.

ave benteveo (2) El canto de este pájaro tiene diversos significados, buenos y malos.

Características de esta ave