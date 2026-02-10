Su canto al mediodía anuncia la visita de personas inesperadas en casa: de qué pájaro se trata

En muchos hogares, el canto fuerte y repetitivo de un ave al mediodía suele despertar curiosidad… y también supersticiones. Para las creencias populares, cuando este pájaro se hace escuchar con insistencia cerca de la casa, anuncia la llegada de visitas inesperadas. ¿De qué especie se trata?
Hablamos del benteveo, uno de los vecinos alados más reconocibles y presentes en la vida cotidiana. Se trata de una especie que es mucho más que un pájaro conocido, es un ave inteligente, adaptada a la ciudad y clave para el equilibrio natural, que vale la pena observar y escuchar.
El benteveo, el pájaro que “se anuncia”
El benteveo es famoso por su grito inconfundible, que muchos interpretan fonéticamente como “¡bien-te-veo!”. Su canto es potente, claro y difícil de ignorar, razón por la cual en el imaginario popular se lo asocia con mensajes, avisos o anuncios. No es raro escuchar que, si canta fuerte cerca de una casa especialmente a pleno sol del mediodía, alguien está por llegar.
Más allá de la creencia, el benteveo ocupa un lugar especial en el folclore urbano y rural. Para muchas personas mayores, su aparición frecuente en cercanías del hogar es señal de movimiento, novedades o encuentros. Estas interpretaciones se transmitieron de generación en generación y siguen vigentes, incluso en ciudades grandes.
De plumaje amarillo intenso en el pecho, lomo marrón y una característica máscara negra en la cabeza, el benteveo es una de las aves más fáciles de reconocer. Vive en plazas, patios, campos y cables urbanos. Se adapta con facilidad a la presencia humana y suele posarse en lugares visibles para cantar, como árboles altos o postes.
Es omnívoro y oportunista, pues se alimenta de insectos, frutas pequeñas e incluso restos de comida, lo que explica su presencia constante cerca de viviendas.
Desde lo biológico, el canto de este pájaro cumple funciones claras como marcar territorio, comunicarse con otros de su especie y advertir posibles amenazas. El mediodía, con mayor actividad y luz, es un momento propicio para hacerse escuchar. La tradición popular transformó ese hábito natural en un mensaje simbólico ligado a visitas y noticias.
Características de esta ave
- El Pitangus sulphuratus es una especie de ave paseriforme perteneciente a la familia Tyrannidae.
- Es nativo de América, donde se distribuye ampliamente en todo el continente desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina.
- Mide entre 21 y 26 cm de largo.
- Tiene cabeza grande, alas largas y patas cortas.
- Para alimentarse, a veces saquean los nidos de aves pequeñas.
- El macho y la hembra son muy similares y juntos construyen el nido.
- Su canto ruidoso y chillón es su principal característica. En las diferentes regiones de América se interpreta su grito clásico con diferentes significados, y de allí su variabilidad de nombres.
- En algunos lugares se tiene la creencia de que cuando el benteveo grita al mediodía, junto a una casa, avisa la llegada de parientes, amigos o personas extrañas. En otros lugares atribuyen su grito cerca de una casa a un anuncio de nacimiento. En áreas rurales de nuestro litoral se suele considerar su grito sobre una vivienda como presagio funesto por lo que se lo ahuyenta inmediatamente.