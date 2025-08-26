Inicio Sociedad Pájaro
Curiosidades

El sorprendente canto del pájaro que parece reírse como un humano: cuál es

Este curioso pájaro llama la atención en todo el mundo por una de las curiosidades más únicas que tienen: su canto inconfundible que recuerda a una carcajada

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El sorprendente canto del pájaro que parece reírse como un humano: cuál es

El sorprendente canto del pájaro que parece reírse como un humano: cuál es

En el reino animal existen especies capaces de imitar sonidos y sorprender con sus vocalizaciones. Uno de los casos más curiosos es el del Dacelo, conocido popularmente como kookaburra o pájaro carcajada, cuyo canto inconfundible se asemeja al sonido de una risa humana.

Cuando se trata de adentrarnos al mundo de los pájaros, muchas especies tienen curiosidades únicas. Algunas son las que nos despiertan cada mañana al amanecer, otras despiden el día en el atardecer y así podríamos estar palabras y palabras describiendo aspectos de algunas aves. En la sección de hoy te contamos un caso muy particular cuyo canto se asemeja a la risa de una persona.

Dacelo: el pájaro que ríe como humano

Pajaro dacelo (1)
El nombre cient&iacute;fico de este p&aacute;jaro es Dacelo novaeguineae y es originario de Australia

El nombre científico de este pájaro es Dacelo novaeguineae y es originario de Australia

Dacelo es un género de aves coraciiformes de la familia Alcedinidae conocidas vulgarmente como cucaburras. Son aves terrestres pertenecientes al grupo de los martines pescadores propias de Australia y Nueva Guinea, donde se lo considera un símbolo nacional por su particular canto que se asemeja a una carcajada humana.

Es común encontrarlo en bosques abiertos, parques, zonas rurales e incluso en áreas suburbanas, ya que se adapta fácilmente a distintos ambientes mientras tenga árboles donde posarse y suficiente alimento.

De acuerdo con lo que menciona el sitio ArgentiNat, la “risa” de este pájaro parece estar conectada con el sistema territorial que existe entre los cucaburras. Estos ocupan territorios determinados, en una zona que como promedio es de 1,2 hectáreas por ave. Así, una “familia” de seis aves puede controlar unas 7,3 hectáreas. Los límites de estos territorios se establecen cada año antes de comenzar la crianza. Qué curioso, ¿no?

Características del pájaro carcajada

Embed - Cucaburra Común Cantando Sonido para Llamar El Mejor
  • Tamaño: mide entre 40 y 45 centímetros de largo, lo que lo convierte en el martín pescador más grande del mundo.
  • Peso: puede pesar hasta 500 gramos.
  • Plumaje: presenta colores marrones, blancos y azulados en las alas, lo que le otorga un aspecto llamativo.
  • Alimentación: es un ave carnívora que se nutre de insectos, pequeños reptiles, roedores e incluso serpientes, lo que lo convierte en un controlador natural de plagas.
  • Canto peculiar: su “risa” es utilizada para marcar territorio y comunicarse con otros miembros de su especie, especialmente al amanecer y al atardecer.
  • Comportamiento social: viven en parejas monógamas, que pueden permanecer unidas durante toda la vida.

El Dacelo no solo es un pájaro curioso por su canto, sino que también es un ícono cultural en Australia, presente en canciones, leyendas aborígenes y hasta en programas de televisión. Su risa característica ha sido utilizada en películas y documentales para representar sonidos selváticos.

Por eso, este caso de animales únicos demuestra que la naturaleza puede ser tan sorprendente como divertida. Su canto, parecido a una carcajada humana, lo convierte en uno de los pájaros más llamativos y únicos del mundo.

Temas relacionados:

Te puede interesar