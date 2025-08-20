El ave mas grande del mundo vivió en Argentina

El ave Argentavis magnificens no solo sorprende por ser la especie más grande de la historia, sino también por la información que sus restos fósiles revelan sobre la vida hace millones de años en la Patagonia argentina. Te contamos de qué pájaro se trata y qué la hace tan especial.

Ave Su nombre significa “ave argentina magnífica” y define en tres palabras los rasgos más destacados de esta especie

El ave más grande del mundo vivió en Argentina

La Argentavis magnificens vivió en lo que hoy conocemos como Patagonia hace aproximadamente 5 millones de años. Sus características únicas, descubiertas gracias a los paleontólogos Rosendo Pascual y Eduardo Tonni en 1979, permiten entender cómo se desplazaban y sobrevivían estas aves gigantes.