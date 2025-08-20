El ave mas grande del mundo vivió en Argentina

El ave Argentavis magnificens no solo sorprende por ser la especie más grande de la historia, sino también por la información que sus restos fósiles revelan sobre la vida hace millones de años en la Patagonia argentina. Te contamos de qué pájaro se trata y qué la hace tan especial.
La Argentavis magnificens vivió en lo que hoy conocemos como Patagonia hace aproximadamente 5 millones de años. Sus características únicas, descubiertas gracias a los paleontólogos Rosendo Pascual y Eduardo Tonni en 1979, permiten entender cómo se desplazaban y sobrevivían estas aves gigantes.
La Argentavis magnificens dominaba los cielos de la Patagonia y su existencia revela detalles sobre la biodiversidad y el ecosistema de Sudamérica hace millones de años. Sus descubrimientos ayudan a comprender la evolución de las aves y el desarrollo de estrategias de vuelo en especies gigantes.
Aunque se extinguió hace aproximadamente 6 millones de años, su estudio continúa aportando conocimiento sobre especies extintas y sobre cómo los ecosistemas cambian con el tiempo.