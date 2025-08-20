Inicio Sociedad Ave
El ave mas grande del mundo vivió en Argentina

El ave más grande de la historia originaria de Sudamérica, asombra por su tamaño descomunal y lo que sus fósiles revelan sobre la vida en la Patagonia hace millones de años.

Por Valentina Araya [email protected]
Uno de los depredadores voladores más grandes de la historia de la Tierra.

Una especie de ave originaria de Sudamérica ha causado asombro entre paleontólogos del mundo y amantes de la naturaleza, debido a su tamaño descomunal y su papel en la historia evolutiva de la región.

El ave Argentavis magnificens no solo sorprende por ser la especie más grande de la historia, sino también por la información que sus restos fósiles revelan sobre la vida hace millones de años en la Patagonia argentina. Te contamos de qué pájaro se trata y qué la hace tan especial.

Su nombre significa “ave argentina magnífica” y define en tres palabras los rasgos más destacados de esta especie

El ave más grande del mundo vivió en Argentina

La Argentavis magnificens vivió en lo que hoy conocemos como Patagonia hace aproximadamente 5 millones de años. Sus características únicas, descubiertas gracias a los paleontólogos Rosendo Pascual y Eduardo Tonni en 1979, permiten entender cómo se desplazaban y sobrevivían estas aves gigantes.

  • Su altura podía alcanzar 2 metros, y sus plumas medían hasta 1 metro de longitud.
  • Se alimentaba de mamíferos pequeños y medianos, mostrando un comportamiento de depredación similar al de aves rapaces modernas, pero a escala gigante.
  • Podía volar a 70 km/h, utilizando técnicas como carreras contra el viento o planeo desde alturas, adaptándose a su enorme tamaño y peso.
  • Las alas gigantes de esta ave no le permitían batirlas con rapidez; dependía de la fuerza del viento y de corrientes ascendentes para mantenerse en el aire.
  • En un vuelo sostenido podía recorrer hasta 840 kilómetros en condiciones óptimas, lo que muestra su increíble capacidad para desplazarse grandes distancias.
Argentavis magnificens vivió durante el Mioceno superior, hace entre 8 y 6 millones de años

Consecuencias y relevancia del ave más grande del mundo

La Argentavis magnificens dominaba los cielos de la Patagonia y su existencia revela detalles sobre la biodiversidad y el ecosistema de Sudamérica hace millones de años. Sus descubrimientos ayudan a comprender la evolución de las aves y el desarrollo de estrategias de vuelo en especies gigantes.

Aunque se extinguió hace aproximadamente 6 millones de años, su estudio continúa aportando conocimiento sobre especies extintas y sobre cómo los ecosistemas cambian con el tiempo.

