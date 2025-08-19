El pájaro que solo defeca mientras está en vuelo: cuál es y por qué tienen esta característica

ave Pardela sombría Esta especie de ave marina tiene un comportamiento muy peculiar para cuidar tanto su higiene como la de sus nidos: solo defecan mientras vuelan, nunca cuando descansan en el agua

El ave marina cuya estrategia evolutiva sorprende

El sitio Muy Interesante, especializado en diversos temas, explica que con la investigación mencionada se pretendía estudiar cómo estos pájaros o aves marinas logran desde la superficie del mar, un proceso que exige un gran gasto de energía. Para ello, colocaron pequeñas cámaras en el abdomen de varios ejemplares, con el fin de registrar la coordinación de sus patas y alas en los despegues.

Al momento de analizar los detalles, descubrieron que las aves expulsaban excrementos cada pocos minutos y siempre en vuelo, incluso cuando habían estado posadas en el agua. Este comportamiento, que a simple vista puede parecer anecdótico, tendría una explicación adaptativa.

Al no ensuciar sus propias plumas o sus colonias de anidación ni las superficies donde descansan, las pardelas sombrías reducen la acumulación de bacterias y parásitos cerca de sus polluelos. De esta manera, protegen la salud de sus crías y mejoran las condiciones de higiene en los nidos.

Además, defecar en el aire evita atraer depredadores terrestres con rastros de olor en la zona de anidación, lo que representa una ventaja evolutiva clave para la supervivencia de la especie.

ave Pardela sombría (2) Las heces de aves marinas son ricas en nitrógeno y fósforo, dos nutrientes esenciales para la vida marina. Al caer al océano, estos elementos pueden servir de fertilizante para el fitoplancton, base de la cadena trófica marina

Los investigadores también señalan que cuando estas aves expulsan heces en pleno vuelo y caen directamente al mar, aportan nutrientes como nitrógeno y fósforo. Estos elementos contribuyen a la fertilización natural del océano, beneficiando al plancton y a la cadena alimentaria marina.

Características de este pájaro

Las pardelas sombrías son aves migratorias que pueden recorrer miles de kilómetros sobre el océano, aprovechando las corrientes de aire.

migratorias que pueden recorrer miles de kilómetros sobre el océano, aprovechando las corrientes de aire. Su nombre científico, Calonectris leucomelas, proviene del griego y hace referencia a su elegante vuelo y a la coloración contrastante de su plumaje.

Aunque no son consideradas una especie en peligro, las poblaciones de estas aves están en observación por las amenazas que enfrentan los ecosistemas marinos, como la pesca intensiva y la contaminación plástica.

están en observación por las amenazas que enfrentan los ecosistemas marinos, como la pesca intensiva y la contaminación plástica. Las pardelas siguen un intervalo regular de entre 4 y 10 minutos para defecar.

Estas aves expulsan unos 30 gramos de heces por hora, lo que equivale a aproximadamente un 5 % de su masa corporal.

Este curioso hábito de “solo hacer caca en vuelo” es un ejemplo más de cómo la evolución moldea conductas animales que, aunque extrañas para el ser humano, cumplen un rol fundamental en la supervivencia de la especie y en el equilibrio del ecosistema marino, tal como el caso de este peculiar pájaro.