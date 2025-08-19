Inicio Sociedad Irán
La razón de por qué Irán no es un nación árabe: ¿Qué países se consideran árabes?

Irán no es una nación árabe debido a su origen étnico, idioma, práctica del islam chií y una historia distinta a la de los pueblos árabes. Todos los detalles

Valentina Araya
A pesar de que se encuentran en la misma región que la mayoría de los países árabes, Turquía e Irán no lo son ni por etnia ni por idioma mayoritario

Irán, situado en Oriente Medio, es un país con una identidad cultural, histórica y lingüística muy distinta a la de los países árabes de la región. Aunque comparte algunas características religiosas con sus vecinos, como la práctica del islam, Irán no es considera como una nación árabe.

Irán es principalmente un país persa, y no árabe. Su población está compuesta en su mayoría por persas, un grupo étnico con raíces que se remontan a miles de años antes de la expansión árabe. La civilización persa ha influido profundamente en la historia de Asia Central y el Medio Oriente, desarrollando una lengua, literatura y tradiciones que permanecen hasta hoy.

Irán
El término “árabe” se refiere a un grupo étnico que comparte una lengua, el árabe, y una cultura.

La razón de por qué Irán no es un nación árabe: ¿Qué países son considerados como árabes?

Uno de los elementos más evidentes de esta diferencia es el idioma oficial: el persa o farsi. A diferencia del árabe, que se habla en la mayoría de los países del Golfo y del norte de África, el farsi tiene su propio alfabeto adaptado del árabe y una estructura lingüística completamente diferente. La lengua persa ha sido la base de una rica tradición literaria, incluyendo poetas emblemáticos como Rumi, Hafez y Ferdowsi, cuya obra se distingue claramente de la literatura árabe.

La religión es otro factor que diferencia a Irán de las naciones árabes. Mientras que la mayoría de los países árabes practican el islam suní, Irán es predominantemente chií, lo que influye en sus costumbres, política y estructura religiosa. Esta diferencia sectaria ha sido determinante en la historia moderna y en la geopolítica de la región, marcando alianzas y conflictos con sus vecinos árabes.

Irán (1)
Irán es una república islámica ubicada en el golfo Pérsico. Su Constitución establece el islam como religión oficial del Estado: el 96% de su población es musulmana, mayoritariamente chiíes.

Los países que son considerado árabes

Históricamente, Irán nunca fue parte del mundo árabe ni estuvo bajo la dominación árabe de manera significativa. El Imperio Persa, uno de los más antiguos y extensos de la historia, precedió a la expansión árabe y dejó un legado cultural, arquitectónico y científico que sigue siendo central en la identidad iraní. La influencia persa también se extendió a otros pueblos de Asia Central, dejando un impacto duradero en lengua, arte y administración.

Los países considerados árabes son 22:

  • En oriente medio: Omán, Jordania, Líbano, Yibuti, Bahréin, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Palestina.
  • Países árabes del Magreb, norte de África y África oriental: Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Libia, Egipto y Sudán.
  • Somalia, el único país árabe en Cuerno de África

