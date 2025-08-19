La razón de por qué Irán no es un nación árabe: ¿Qué países se consideran árabes?

Irán es principalmente un país persa, y no árabe. Su población está compuesta en su mayoría por persas, un grupo étnico con raíces que se remontan a miles de años antes de la expansión árabe. La civilización persa ha influido profundamente en la historia de Asia Central y el Medio Oriente, desarrollando una lengua, literatura y tradiciones que permanecen hasta hoy.

Irán El término “árabe” se refiere a un grupo étnico que comparte una lengua, el árabe, y una cultura.

La razón de por qué Irán no es un nación árabe: ¿Qué países son considerados como árabes?

Uno de los elementos más evidentes de esta diferencia es el idioma oficial: el persa o farsi. A diferencia del árabe, que se habla en la mayoría de los países del Golfo y del norte de África, el farsi tiene su propio alfabeto adaptado del árabe y una estructura lingüística completamente diferente. La lengua persa ha sido la base de una rica tradición literaria, incluyendo poetas emblemáticos como Rumi, Hafez y Ferdowsi, cuya obra se distingue claramente de la literatura árabe.