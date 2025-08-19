Inicio Sociedad Perros
Rescataron y adoptaron a los perros de la presunta descuartizadora de Guaymallén

Una vecina cuidó de dos perros para que no fueran envenenados. Una hembra fue salvada a tiempo, pero todavía queda otra en la casa de Guaymallén

Tres perros que habían quedado solos tras la detención de la presunta descuartizadora fueron rescatados

Tres perros que habían quedado solos tras la detención de la presunta descuartizadora fueron rescatados, castrados y adoptados. Solo queda una. 

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Los perros de la mujer acusada de descuartizar a un hombre en Guaymallén fueron rescatados por una protectora de animales, los castraron con ayuda del municipio, y ya tienen un nuevo hogar. La preocupación de la asociación es que todavía queda una hembra que se esconde dentro de la casa y no la pueden agarrar. Pidieron ayuda.

La organización Salvando Patas contó hace unos días que luego de un tiempo encontraron algunos de los perros que de Adriana Suárez, quien fue detenida el 18 de junio pasado en su casa de calle Adolfo Calle 1978, de Guaymallén, donde cumplía prisión domiciliaria y habría descuartizado y quemado en una parrilla a su amigo César Rodas.

Perros de la supuesta descuartizadora de Guaymallén 3
"Fuimos a buscar a dos machos que una vecina estaba resguardando porque otros vecinos querían envenenarlos", señalaron en un posteo en sus redes y agregaron que al pasar por la casa donde ocurrió el asesinato, vieron que había una hembra afuera. Se dieron cuenta que estaba en celo debido a que varios otros perros la tenían rodeada, y sin dudarlo se la llevaron.

Pero la preocupación de la protectora Salvando Patas es que en la casa donde ocurrió el crimen todavía queda una perra. Es muy asustadiza y temerosa, ella sale a la calle por una ventana, pero cuando alguien se acerca se vuelve a meter. "Nosotros no podemos entrar, necesitamos que alguien nos ayude a rescatarla así la castramos, la recuperamos y la damos en adopción", indicó una voluntaria.

perros adopción salvando patas Guaymallén 2
Después de ocurrido el crimen el 18 de junio pasado, cuando Adriana Suárez y su pareja fueron detenidos como principales sospechosos de descuartizar a un hombre y quemarlo en una parrilla, los vecinos señalaron que los perros estaban sueltos en la cuadra y que siempre buscaban comida.

Perros de la supuesta descuartizadora de Guaymallén
De hecho uno de ellos atacó y mordió a un hombre que pasó por la vereda de su casa, por lo que los que viven en la zona tenían miedo debido a que es una cuadra muy transitada por escuelas y paradas de colectivos a pocos metros.

Los perros de la supuesta descuartizadora fueron castrados y ahora buscan hogar

Una vez que Salvando Patas se llevó a los tres perros de donde descuartizaron a un hombre, pidieron ayuda de inmediato al área de Zoonósis de Guaymallén, y los animales fueron castraron ese mismo día.

Allí los veterinarios confirmaron que la perra - ahora llamada Cartalina- estaba en celo, pero que además tenía una grave infección uterina que le podría haber causado la muerte de no haber sido rescatada a tiempo.

perros adopción salvando patas Guaymallén
"La hembrita ahora se llama Catalina, es un amor y tiene entre 8 meses y un año", contó la voluntaria. "fue adoptada por una chica que ya nos había ayudado en otra oportunidad con tránsito. Así que se fue desparacitada, castrada y vacunada a un nuevo hogar que la recibieron y ahora duerme en la cama".

Mientras, los dos perros machos quedarán al resguardo de la vecina que ya los tenía con intenciones de adoptarlos definitivamente. "Ellos también ya están castrados, vacunados contra la rabia y con pipeta antipulgas colocada".

Ahora solo falta rescatar a la última hembra que quedó en la casa del horror, la cual tiene mucho miedo a las personas que se le acercan, pero que no puede quedar allí.

Además, la organización tiene a su cargo muchos otros perros con diferentes situaciones, a los que les dan asistencia como pueden, ya que no cuentan con un refugio propio: "Necesitamos colaboración para tránsito, alimento, medicación y combustible".

Para quienes quieran ayudar a la organización y a los perros y gatos que salvan pueden hacerlo al alias salvando.patas a nombre de Aldana Mesa, o comunicarse al 2616661132.

