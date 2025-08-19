Rescataron y adoptaron a los perros de la presunta descuartizadora de Guaymallén

Pero la preocupación de la protectora Salvando Patas es que en la casa donde ocurrió el crimen todavía queda una perra. Es muy asustadiza y temerosa, ella sale a la calle por una ventana, pero cuando alguien se acerca se vuelve a meter. "Nosotros no podemos entrar, necesitamos que alguien nos ayude a rescatarla así la castramos, la recuperamos y la damos en adopción", indicó una voluntaria.

perros adopción salvando patas Guaymallén 2 Solo queda una perra en la casa de la presunta descuartizadora de Guaymallén, en calle Adolfo Calle 1978. Foto: Gentileza

Después de ocurrido el crimen el 18 de junio pasado, cuando Adriana Suárez y su pareja fueron detenidos como principales sospechosos de descuartizar a un hombre y quemarlo en una parrilla, los vecinos señalaron que los perros estaban sueltos en la cuadra y que siempre buscaban comida.

Perros de la supuesta descuartizadora de Guaymallén Los vecinos estaban preocupados por los perros ya que habían atacado a un hombre. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

De hecho uno de ellos atacó y mordió a un hombre que pasó por la vereda de su casa, por lo que los que viven en la zona tenían miedo debido a que es una cuadra muy transitada por escuelas y paradas de colectivos a pocos metros.

Los perros de la supuesta descuartizadora fueron castrados y ahora buscan hogar

Una vez que Salvando Patas se llevó a los tres perros de donde descuartizaron a un hombre, pidieron ayuda de inmediato al área de Zoonósis de Guaymallén, y los animales fueron castraron ese mismo día.

Allí los veterinarios confirmaron que la perra - ahora llamada Cartalina- estaba en celo, pero que además tenía una grave infección uterina que le podría haber causado la muerte de no haber sido rescatada a tiempo.

perros adopción salvando patas Guaymallén Catalina, Junior y Tayson, los perros que eran de la presunta descuartizadora de Guaymallén ya fueron castrados y ahora buscan un nuevo hogar. Foto: Gentileza Salvando Patas

"La hembrita ahora se llama Catalina, es un amor y tiene entre 8 meses y un año", contó la voluntaria. "fue adoptada por una chica que ya nos había ayudado en otra oportunidad con tránsito. Así que se fue desparacitada, castrada y vacunada a un nuevo hogar que la recibieron y ahora duerme en la cama".

Mientras, los dos perros machos quedarán al resguardo de la vecina que ya los tenía con intenciones de adoptarlos definitivamente. "Ellos también ya están castrados, vacunados contra la rabia y con pipeta antipulgas colocada".

Ahora solo falta rescatar a la última hembra que quedó en la casa del horror, la cual tiene mucho miedo a las personas que se le acercan, pero que no puede quedar allí.

Además, la organización tiene a su cargo muchos otros perros con diferentes situaciones, a los que les dan asistencia como pueden, ya que no cuentan con un refugio propio: "Necesitamos colaboración para tránsito, alimento, medicación y combustible".

Para quienes quieran ayudar a la organización y a los perros y gatos que salvan pueden hacerlo al alias salvando.patas a nombre de Aldana Mesa, o comunicarse al 2616661132.