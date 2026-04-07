Anne Hathaway y Meryl Streep imponen tendencia en el estreno de "El diablo viste a la moda 2" en Japón

Anne Hathaway Japón- tendencia

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En Japón, Anne Hathaway apostó por una estética que mezcla el romanticismo oscuro con la alta costura, utilizando una melena con flequillo recto y una coleta alta que ya se perfila como uno de los peinados de la temporada. Por su parte, Meryl Streep optó por lentes de sol XXL y sastrería de hombros estructurados, evocando la imponente presencia de Miranda Priestly pero con una frescura renovada.

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Las claves de moda que marcan Anne Hathaway y Meryl Streep

Las tendencias observadas en esta gira promocional apuntan a una vuelta de los flecos, los estampados gráficos en blanco y rojo, y los accesorios de gran formato.

La elección de marcas como Chanel y Valentino en suelo japonés no fue casualidad; busca conectar el legado de la moda europea con la sofisticación del mercado asiático. Para los especialistas, el impacto de estas apariciones no solo promociona el film, sino que dicta las pautas de lo que veremos en las pasarelas durante el resto de 2026.