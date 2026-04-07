El mundo de la moda se paralizó con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway a Tokio. Las actrices, que marcaron un hito en la cultura pop con sus interpretaciones de Miranda Priestly y Andy Sachs, aterrizaron en Japón para la gira de promoción de la esperada secuela de El diablo viste a la moda. Ambas estrellas demostraron por qué siguen siendo los máximos referentes de las tendencias globales.
Anne Hathaway y Meryl Streep imponen tendencia en el estreno de "El diablo viste a la moda 2" en Japón
Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbran en Tokio con looks que definen las tendencias de 2026, marcando el regreso triunfal de El diablo viste a la moda
Durante la premiere en la capital nipona, el dúo dinámico dejó claro que el "method dressing" (vestir acorde a la temática de su película) sigue más vigente que nunca. Anne Hathaway sorprendió con un diseño escultural de Valentino que jugaba con los contrastes y volúmenes, mientras que Meryl Streep reafirmó su estatus de ícono con un conjunto de Chanel en rojo vibrante, un guiño directo al icónico zapato que protagonizó el póster del film original hace dos décadas.
El regreso icónico de El diablo viste a la moda 2 que impuso tendencia
La expectación por la segunda parte de El diablo viste a la moda ha generado un fenómeno viral que las actrices han sabido capitalizar a través de sus elecciones de vestuario, marcando tendencia en un despliegue de elegancia y modernidad, fusionando el lujo clásico con propuestas vanguardistas.
En Japón, Anne Hathaway apostó por una estética que mezcla el romanticismo oscuro con la alta costura, utilizando una melena con flequillo recto y una coleta alta que ya se perfila como uno de los peinados de la temporada. Por su parte, Meryl Streep optó por lentes de sol XXL y sastrería de hombros estructurados, evocando la imponente presencia de Miranda Priestly pero con una frescura renovada.
Las claves de moda que marcan Anne Hathaway y Meryl Streep
Las tendencias observadas en esta gira promocional apuntan a una vuelta de los flecos, los estampados gráficos en blanco y rojo, y los accesorios de gran formato.
La elección de marcas como Chanel y Valentino en suelo japonés no fue casualidad; busca conectar el legado de la moda europea con la sofisticación del mercado asiático. Para los especialistas, el impacto de estas apariciones no solo promociona el film, sino que dicta las pautas de lo que veremos en las pasarelas durante el resto de 2026.