De la música a tus pies: 5 zapatillas icónicas inspiradas en míticas bandas de rock

Adidas: The Rolling Stones

En colaboración con el diseñador Michael Edery, Adidas lanzó en 2017 una línea de zapatillas inspiradas en la banda. Uno de los modelos más llamativos fue la clásica Adidas Stan Smith de cuero blanco, que lleva el logo de The Rolling Stones y manchas de pintura de diferentes colores. Es una pieza de diseño que conecta la estética de la banda con el arte pop.

"Un día, llegó a casa con la ropa salpicada de pintura, y a su familia le gustó tanto el resultado que lo convencieron de diseñar también zapatillas con salpicaduras de pintura para ellos", escribieron desde Marie Claire sobre el origen de las manchas de colores en el trabajo de Edery.

Vans: Led Zeppelin

Fue en 2019, con motivo de los 50 años del lanzamiento del disco homónimo de Led Zappelin, que la marca de zapatillas Vans para skate lanzó una colección dedicada a la banda britántica.

Uno de los modelos más llamativos fue el Era, donde encontramos los misteriosos cuatro símbolos de Led Zeppelin en color blanco impresos sobre cuero negro. Una auténtica pieza de colección.

Converse: Sex Pistols

En 2016, Converse lanzó una colección completa de zapatillas inspiradas en la banda punk, Sex Pistols. Uno de los modelos más llamativos es el clásico Chuck Taylor, que contiene imágenes tomadas de pósters originales de los conciertos del grupo.

Este diseño conserva el espíritu punk para completar un look que va a tono con el estilo de moda que nació con este género musical rebelde y juvenil.

Nike: Bruce Springsteen

Nike pensó detenidamente el diseño de sus zapatillas "Born in the USA", que rinden tributo al icónico disco de Bruce Springsteen. Lanzadas en 2010, también pueden ser elegidas por alguien que no conozca el álbum, ya que combinan partes de la bandera estadounidense, retazos de denim y una lengüeta roja. Actualmente, son piezas de colección con un alto valor.

Converse: Pink Floyd

A partir del modelo Chuck Taylor, Converse creó una colección en homenaje a uno de los discos clave de la historia del rock: Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

El modelo se presentaba en color negro y sobre la lona estaba impreso el arte de tapa del álbum. Como detalle extra, en la suela se puede apreciar una onda sonora en color blanco.

Fuente: indiehoy.com