Foco LED o bombilla halógena: cuál es la diferencia y qué conviene tener en casa

Los focos halógenos, con una reversión o evolución del clásico foco incandescente. Este tipo de focos utilizan un filamento que se coloca dentro de un gas inerte con una pequeña cantidad de un elemento halógeno que puede ser yodo o bromo. Funcionan por reacción del filamento con el gas que va produciendo luz al encenderse.

Los focos LED son un tipo de bombilla y dispositivo de iluminación que funciona con semiconductores que transforman la energía eléctrica en luz directa. No calienta un filamento como las halógenas.

Los focos LED gastan menos energía.

Las diferencias están entonces en su modo de funcionamiento, el cual determina otras diferencias. En primer lugar, podemos hablar del consumo de energía de ambos focos. Mientras que los focos halógenos gastan bastante por convertir energía en calor, los LED gastan hasta un 80% menos.

Este gasto también impacta en el calor que emanan los focos. Las bombillas halógenas se calientan mucho, las LED no.

Otra diferencia está en la iluminación: las LED iluminan más y las halógenas generan muy poca luz. Los focos LED duran entre 15000 y 50000 horas de uso; las halógenas, entre 1000 y 5000.

En cuanto al precio, también hay diferencias que van dependiendo de la potencia de los focos. Las halógenas suelen costar más en comparación con las LED.

Teniendo en cuenta las diferencias: qué focos son mejores para la casa

Para la casa convienen los focos LED.

En líneas generales, podemos decir que conviene mucho más el foco LED, porque dura más tiempo, consume menos energía y se sobrecalienta muchísimo menos. Además, su luz es más intensa y brillante.