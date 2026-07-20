Cuando se trata de iluminación y electricidad, es preferible consultar antes de comprar o hacer. Muchos objetos que colocamos en el hogar como fuente de luz tienen diferencias y no solo de aspecto. Los focos, bombillas o lámparas que elegimos pueden quedar muy bonitas en las habitaciones de la casa, pero puede que no sean la mejor opción.
Foco LED o bombilla halógena: cuál es la diferencia y qué conviene tener en casa
Si vamos a comprar o cambiar los focos de la casa, es importante conocer las diferencias entre los tipos de bombillas que existen
Hay dos opciones en particular para elegir cuando se trata de comprar focos: la bombilla LED y la halógena. No conviene comprar por el precio únicamente, ya que la diferencia va más allá de eso. Te explico cuáles son las diferencias entre estos focos y cuál conviene poner en la casa.
Diferencias entre los focos LED y las bombillas halógenas
Cuando se trata de luz e iluminación, hay que considerar si los focos son LED, halógenos, cálidos o fríos. Estas diferencias van a determinar el consumo de electricidad, la durabilidad del foco y el gasto de cambio cuando se quema. Para entender las diferencias, hay que entender cómo funciona cada uno.
Los focos halógenos, con una reversión o evolución del clásico foco incandescente. Este tipo de focos utilizan un filamento que se coloca dentro de un gas inerte con una pequeña cantidad de un elemento halógeno que puede ser yodo o bromo. Funcionan por reacción del filamento con el gas que va produciendo luz al encenderse.
Los focos LED son un tipo de bombilla y dispositivo de iluminación que funciona con semiconductores que transforman la energía eléctrica en luz directa. No calienta un filamento como las halógenas.
Las diferencias están entonces en su modo de funcionamiento, el cual determina otras diferencias. En primer lugar, podemos hablar del consumo de energía de ambos focos. Mientras que los focos halógenos gastan bastante por convertir energía en calor, los LED gastan hasta un 80% menos.
Este gasto también impacta en el calor que emanan los focos. Las bombillas halógenas se calientan mucho, las LED no.
Otra diferencia está en la iluminación: las LED iluminan más y las halógenas generan muy poca luz. Los focos LED duran entre 15000 y 50000 horas de uso; las halógenas, entre 1000 y 5000.
En cuanto al precio, también hay diferencias que van dependiendo de la potencia de los focos. Las halógenas suelen costar más en comparación con las LED.
Teniendo en cuenta las diferencias: qué focos son mejores para la casa
En líneas generales, podemos decir que conviene mucho más el foco LED, porque dura más tiempo, consume menos energía y se sobrecalienta muchísimo menos. Además, su luz es más intensa y brillante.