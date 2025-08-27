El país más largo del mundo está en América del Sur

Lo curioso es que, mientras de ancho apenas alcanza unos 177 kilómetros en promedio (en algunas partes no llega ni a 100), de largo se estira por más de 4.300 kilómetros. Es tan delgado que parece que en cualquier momento se lo fuera a tragar el mar o a aplastar la cordillera.

Pero detrás de esa forma rara hay una riqueza impresionante. En el norte, por ejemplo, está el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo, donde llueve tan poco que algunos pueblos no ven agua en años. Más abajo, el centro del país se llena de viñedos, montañas y ciudades modernas como Santiago. Y si seguimos bajando, el paisaje se transforma en lagos, volcanes, bosques y glaciares, hasta llegar a la Patagonia, donde la naturaleza parece querer recordarnos lo pequeños que somos.

América del Sur (2).jpg Chile es el segundo país más largo del mundo con 4.329 kilómetros de longitud de norte a sur, los cuales equivalen a una décima parte de la circunferencia de la Tierra. Además, se caracteriza por ser el país más angosto

¿Cómo es la geografía de este país de América Latina?