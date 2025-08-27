El país más largo del mundo está en América del Sur

Lo curioso es que, mientras de ancho apenas alcanza unos 177 kilómetros en promedio (en algunas partes no llega ni a 100), de largo se estira por más de 4.300 kilómetros. Es tan delgado que parece que en cualquier momento se lo fuera a tragar el mar o a aplastar la cordillera.
Pero detrás de esa forma rara hay una riqueza impresionante. En el norte, por ejemplo, está el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo, donde llueve tan poco que algunos pueblos no ven agua en años. Más abajo, el centro del país se llena de viñedos, montañas y ciudades modernas como Santiago. Y si seguimos bajando, el paisaje se transforma en lagos, volcanes, bosques y glaciares, hasta llegar a la Patagonia, donde la naturaleza parece querer recordarnos lo pequeños que somos.
Chile es el segundo país más largo del mundo con 4.329 kilómetros de longitud de norte a sur, los cuales equivalen a una décima parte de la circunferencia de la Tierra. Además, se caracteriza por ser el país más angosto
¿Cómo es la geografía de este país de América Latina?
- Chile se encuentra en América del Sur, limitando con Perú, Bolivia, Argentina y el océano Pacífico.
- El desierto más seco del mundo: en el norte de Chile se encuentra el desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo, con zonas donde no llueve desde hace décadas.
- Gran variedad climática: Chile posee todos los climas, desde desértico en el norte hasta clima polar en el extremo sur, pasando por mediterráneo y templado.
- La cordillera de los Andes: esta cadena montañosa cruza Chile de norte a sur y define gran parte de su geografía. Es una de las más extensas del mundo.
- Más de 5,000 islas: Chile incluye muchas islas, como Chiloé, el archipiélago de Juan Fernández y la famosa Isla de Pascua en medio del Pacífico, una de las más aisladas del mundo.
- La Patagonia chilena: al sur del país, esta región es una de las más salvajes e inexploradas del mundo, con glaciares, canales y fiordos espectaculares.