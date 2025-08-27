Guillermo Francos defendió la gestión del gobierno en Diputados en medio de las denuncias por corrupción

francos Guillermo Francos en la Cámara de Diputados.

Se "orquestó una operación política" en el caso de Discapacidad

Francos respondió así las críticas a Menem formuladas por el diputado disidente libertario Carlos D’Alessandro, quien había lanzado cuestionamientos al presidente de la Cámara de Diputados por presuntos hechos de “corrupción” en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El ministro coordinador comenzó su exposición detallando los logros económicos y al respecto señaló que “la premisa del déficit cero ha sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma”.

Sobre los supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo, dijo que van a responder a “estas maniobras con transparencia y respetando la división de los poderes”.

Guillermo Francos señaló que “mientras que el Congreso sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de ANDIS”.

Destacó que por ese motivo se decidió “remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

Sobre el caso del fentanilo contaminado, por el cual ya se registraron casi 100 muertos, Francos manifestó que la "catástrofe sanitaria que estamos atravesando es un suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”.

Algunas frases de Guillermo Francos