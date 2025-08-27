Guillermo Francos defiende la gestión del Gobierno en Diputados en medio de las denuncias por corrupción

Guillermo Francos remarcó: “No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”. Los legisladores habían presentado más de 1.000 preguntas para que el jefe de ministros respondiera en la Cámara Baja, por lo que su exposición se puede extender varias horas.

El ministro coordinador comenzó su exposición detallando los logros económicos y al respecto señaló que “la premisa del déficit cero” ha “sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma”.