Javier Milei habló por primera vez sobre el escándalo de los audios: "Todo es mentira"

Más allanamientos por el el escándalo de los audios

Las breves declaraciones del jefe de Estado se produjeron en un clima de alta tensión, minutos antes de que su comitiva tuviera que ser evacuada de la caravana en Lomas de Zamora debido a enfrentamientos entre militantes.

Por la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se realizaron este miércoles nuevos allanamientos, en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta, buscando información sobre los dueños de la Droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, mientras el legislador Martín Menem reconoció tener vínculos comerciales con ellos,

carteles contra milei en lomas de zamora Así lo esperaron a Jjavier Milei en Lomas de Zamora. Noticias Argentinas

Milei culpó a los "kukas tira piedras"

Sobre los disturbios Milei publicó un mensaje en sus redes sociales en el que responsabilizó a "los kukas tira piedras" por la agresión y llamó a sus seguidores a castigarlos en las urnas.

El mandatario posteó desde la Quinta de Olivos, donde se encontraba junto a su hermana y secretaria General, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, ambos presentes durante los incidentes en el acto de campaña.

Tuit javier milei

En su publicación, el Presidente calificó a los agresores como militantes "carentes de ideas" y enmarcó el ataque en una estrategia de violencia por parte de la oposición de cara a las próximas elecciones.

La acusación: Milei aseguró que los agresores son "kukas tira piedras carentes de ideas" que "recurrieron otra vez a la violencia".

Milei aseguró que los agresores son "kukas tira piedras carentes de ideas" que "recurrieron otra vez a la violencia". La convocatoria electoral: El presidente vinculó el ataque con las próximas elecciones y llamó a sus seguidores a expresarse en las urnas: "El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".

El presidente vinculó el ataque con las próximas elecciones y llamó a sus seguidores a expresarse en las urnas: "El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS". El cierre: Como es habitual, cerró su mensaje con su tradicional eslogan: "VLLC!".

Fuente: Noticias Argentinas.