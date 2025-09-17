Inicio Espectáculos Daniel Quiroga
Este viernes

Humor y misterio en el Imperial: Daniel Quiroga presenta "Tony Usman, otra noche para morir"

El reconocido actor y autor mendocino vuelve a sorprender con una comedia policial teñida de humor negro

Daniel Quiroga se presenta en Maipú este viernes.

El viernes 19 de septiembre el multifacético actor Daniel Quiroga presentará su más reciente espectáculo, "Tony Usman, otra noche para morir". La función será a las 21:30 en el Teatro Imperial Maipú (Pablo Pescara 323, Maipú). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma EntradaWeb.

Daniel Quiroga Tony Usman.jpg
"Tony Usman, otra noche para matar", la propuesta de Daniel Quiroga este viernes en Maipú.

Sinopsis de "Tony Usman, otra noche para morir"

"Tony Usman, otra noche para morir" es un viaje hacia la mente de un asesino a sueldo que espera su última misión, un personaje complejo que se ve invadido por recuerdos de su infancia, pasiones olvidadas y secretos que emergen del pasado. La obra, escrita y protagonizada por Quiroga, es un policial teñido de humor negro y drama existencial, donde las risas se mezclan con silencios densos y preguntas que invitan a reflexionar.

Acostumbrado a encarar integralmente sus creaciones, Quiroga confió la dirección de esta pieza a Ariel Blasco, un referente de la escena audiovisual y del teatro independiente local. El elenco se completa con las actuaciones de Ivana Chavarini y Gustavo Álvarez.

Con esta nueva propuesta, Quiroga reafirma su lugar como uno de los intérpretes más versátiles de la escena teatral. Luego de éxitos en taquilla como “Volvió Roberto” y “Los zapatos del Sr. Broski”, ahora conquista al público mendocino con esta comedia policial que demuestra una vez más su habilidad para explorar y darle un sello personal a este género.

Sobre los creadores

Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas del teatro provincial. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, ha desarrollado su carrera en diferentes universidades y centros culturales de Argentina y Latinoamérica. Con más de 40 años de trayectoria, se ha transformado en un referente consagrado de la escena mendocina, con éxitos como “Monólogos para Raquel” y “Amores de mi vida”.

Ariel Blasco, por su parte, es realizador, guionista y director teatral. Dirigió espectáculos como “Biónica” y “El Vuelo del Dragón” con participaciones y reconocimientos en varios festivales nacionales. También se ha destacado en el ámbito audiovisual, codirigiendo series como Mamut y MasterClass.

