Humor y misterio en el Imperial: Daniel Quiroga presenta "Tony Usman, otra noche para morir"

Acostumbrado a encarar integralmente sus creaciones, Quiroga confió la dirección de esta pieza a Ariel Blasco, un referente de la escena audiovisual y del teatro independiente local. El elenco se completa con las actuaciones de Ivana Chavarini y Gustavo Álvarez.

Con esta nueva propuesta, Quiroga reafirma su lugar como uno de los intérpretes más versátiles de la escena teatral. Luego de éxitos en taquilla como “Volvió Roberto” y “Los zapatos del Sr. Broski”, ahora conquista al público mendocino con esta comedia policial que demuestra una vez más su habilidad para explorar y darle un sello personal a este género.

Sobre los creadores

Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas del teatro provincial. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, ha desarrollado su carrera en diferentes universidades y centros culturales de Argentina y Latinoamérica. Con más de 40 años de trayectoria, se ha transformado en un referente consagrado de la escena mendocina, con éxitos como “Monólogos para Raquel” y “Amores de mi vida”.

Ariel Blasco, por su parte, es realizador, guionista y director teatral. Dirigió espectáculos como “Biónica” y “El Vuelo del Dragón” con participaciones y reconocimientos en varios festivales nacionales. También se ha destacado en el ámbito audiovisual, codirigiendo series como Mamut y MasterClass.