El viejo de la bolsa: cuál es la historia detrás de esta aterradora leyenda

la leyenda del viejo de la bolsa (1) La leyenda del viejo de la bolsa es muy popular en varios paises para asustar a los niños.

El viejo de la bolsa es una leyenda popular que aparece en distintos países de América Latina, con variantes según la región. Su raíz está en relatos europeos que hablaban de hombres extraños que capturaban niños para asustarlos y alejarlos de los peligros de la calle. Con la llegada de los inmigrantes a Sudamérica, la leyenda se mezcló con tradiciones locales hasta convertirse en parte del folclore argentino, uruguayo, chileno y paraguayo.

La descripción más común presenta al personaje como un hombre de aproximadamente 50 años, de aspecto sombrío, canoso y barbado, vestido con oscuras ropas de linyera que lleva consigo una gran bolsa de arpillera. Según la creencia, dentro de ella guardaba a los niños desobedientes que se portaban mal o no querían dormir temprano. En algunas versiones, se lo relaciona con un vagabundo o con un hombre solitario que recorría los pueblos.

La leyenda cobra mucha fuerza alrededor de 1930, cuando a partir de la crisis económica de aquellos años, era frecuente encontrar por las calles a mendigos que, al carecer de un hogar donde vivir, andaban por la ciudad llevando sus pertenencias en una bolsa

Un personaje estrechamente emparentado con este es el CUCO, cuya función es asustar a los chicos en relación con una conducta determinada. Son seres oscuros e imperceptibles que actúan únicamente en la más profunda espesura de la noche.

Embed - Historias y leyendas, hoy "El hombre de la bolsa" Este video representa la historia detrás de este misterioso hombre.

Lejos de ser solo un cuento de terror, la historia del viejo de la bolsa cumplía una función social: servía como recurso de los adultos para imponer disciplina en los más pequeños. Así, los padres lo mencionaban como advertencia para que los niños no salieran solos, evitaran hablar con extraños o cumplieran las normas familiares.

Además, tiene un papel muy importante en las canciones de cuna. La más antigua que se conozca se remonta al siglo XVII, y se encuentra en una obra dramática, el Autor de los desposorios de la Virgen de Juan Caxés. Dice así:

Duérmete niño,

duérmete ya,

que viene el cuco y te comerá.

(también "te llevará")