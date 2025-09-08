Inicio Sociedad leyenda
El viejo de la bolsa: cuál es la historia detrás de esta aterradora leyenda

El folclore argentino tiene historias que se han transmitido de generación en generación, como la popular leyenda que lleva el nombre de "el viejo de la bolsa"

Martina Baiardi
El folclore cultural tiene narraciones que se han ido transmitiendo en cada punto del país. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. Hoy te contamos la versión de "el hombre de la bolsa".

Los mitos y las leyendas nacen del relato espontáneo de alguien a quien le sucedió algo extraordinario alguna vez. O son un eco lejano de las antiguas narraciones de los pueblos originarios, que se van transmitiendo oralmente de generación en generación. En este caso, la figura del "viejo de la bolsa" es una de las leyendas más recordadas en la tradición popular latinoamericana.

Se trata de un personaje temido por los niños y mencionado por generaciones de padres y abuelos como advertencia para mantener la obediencia. Pero ¿de dónde surge esta historia y qué significado tiene?

El viejo de la bolsa es una leyenda popular que aparece en distintos países de América Latina, con variantes según la región. Su raíz está en relatos europeos que hablaban de hombres extraños que capturaban niños para asustarlos y alejarlos de los peligros de la calle. Con la llegada de los inmigrantes a Sudamérica, la leyenda se mezcló con tradiciones locales hasta convertirse en parte del folclore argentino, uruguayo, chileno y paraguayo.

La descripción más común presenta al personaje como un hombre de aproximadamente 50 años, de aspecto sombrío, canoso y barbado, vestido con oscuras ropas de linyera que lleva consigo una gran bolsa de arpillera. Según la creencia, dentro de ella guardaba a los niños desobedientes que se portaban mal o no querían dormir temprano. En algunas versiones, se lo relaciona con un vagabundo o con un hombre solitario que recorría los pueblos.

La leyenda cobra mucha fuerza alrededor de 1930, cuando a partir de la crisis económica de aquellos años, era frecuente encontrar por las calles a mendigos que, al carecer de un hogar donde vivir, andaban por la ciudad llevando sus pertenencias en una bolsa

Un personaje estrechamente emparentado con este es el CUCO, cuya función es asustar a los chicos en relación con una conducta determinada. Son seres oscuros e imperceptibles que actúan únicamente en la más profunda espesura de la noche.

Lejos de ser solo un cuento de terror, la historia del viejo de la bolsa cumplía una función social: servía como recurso de los adultos para imponer disciplina en los más pequeños. Así, los padres lo mencionaban como advertencia para que los niños no salieran solos, evitaran hablar con extraños o cumplieran las normas familiares.

Además, tiene un papel muy importante en las canciones de cuna. La más antigua que se conozca se remonta al siglo XVII, y se encuentra en una obra dramática, el Autor de los desposorios de la Virgen de Juan Caxés. Dice así:

Duérmete niño,

duérmete ya,

que viene el cuco y te comerá.

(también "te llevará")

