Alerta granizo: estas son las provincias afectadas este miércoles 3 de septiembre

Estas son las zonas afectadas este miércoles 3 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
rayo tormenta
Toma las medidas necesarias para cuidarte para cuidarte del granizo
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.