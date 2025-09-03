Inicio Sociedad Alerta
Alerta granizo: estas son las provincias afectadas este miércoles 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a varias provincias este miércoles 3 de septiembre

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Luego de varias semanas intensas en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en ciertas partes del país. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.

Alerta por fuertes tormentas

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

