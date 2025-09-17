Cristina Kirchner celebró el rechazo de Diputados a los vetos de Javier Milei

Embed - Cristina Kirchner festeja rechazo a los vetos de Milei

El mensaje de Cristina Kirchner

“En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la universidad pública”, expresó la ex mandataria en sus redes sociales.

CFK expresó: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario".

kicillof en la marcha Axel Kicillof participó de la marcha en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Axel Kicillof estuvo en la marcha universitaria

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a la marcha federal universitaria al Congreso, donde el gobierno de Javier Milei volvió a sufrir una derrota política tras el rechazo del veto a la ley de financiamiento a las casas de altos estudios.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, aseguró el gobernador en redes sociales durante una jornada parlamentaria en la que también se ratificó la ley de emergencia pediátrica.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizaronla tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos de Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrieron las columnas de manifestantes que se concentraron desde el mediodía frente al Parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos.