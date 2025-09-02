La reforma del Estatuto del Empleado Público propuesta por Cornejo se encaminó a su aprobación

Desde la oposición peronista, en tanto pidieron -sin éxito- más tiempo para analizar el proyecto. Jorge Difonso (La Unión Mendocina) directamente se opuso.

denuncia de roberto macho comision de derechos y garantias La denuncia que presentó Roberto Macho, secretario general de ATE, en la comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Imagen gentileza de ATE

ATE denunció prácticas dictatoriales

Desde la ATE expresaron su repudio "a las prácticas dictatoriales de la Legislatura, que en plena democracia censuró nuestra participación y defensa colectiva en el plenario de las comisiones de LAC y Hacienda, donde se trató la reforma laboral que busca imponer el Gobierno. Dicho proyecto constituye un avance de la precarización laboral y un recorte de derechos y conquistas históricas de los trabajadores de todos los sectores".

El secretario general del gremio, Roberto Macho, se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías para denunciar el hecho. De puño y letra escribió que fue "cercenado nuestro derecho a exponer y defender con representación colectiva a los trabajadores violando la libertad sindical, pactos internacionales y nuestros derechos como ciudadanos".

Llamó la atención que el anexo legislativo estuviese vallado.

comision de legislacion y asuntos constitucionales diputados La reunión de comisiones donde se trató el proyecto de Alfredo Cornejo sobre la reforma del Estatuto del Empleado Público. Foto: Prensa Legislatura

Puntos principales del proyecto de ley

Desde la Cámara de Diputados explicaron que "el proyecto de ley propone la modificación parcial del Estatuto General del Empleado Público y del Escalafón Ley 5.126".

Días atrás el gobernador Alfredo Cornejo se quejó que desde ATE meten miedo a los trabajadores y recordó que la iniciativa no es retroactiva, por lo que destarcó despidos masivos.

Algunos de los principales puntos son: