La reforma del Estatuto del Empleado Público propuesta por Cornejo se encaminó a su aprobación

Desde la oposición peronista, en tanto pidieron -sin éxito- más tiempo para analizar el proyecto. Jorge Difonso (La Unión Mendocina) directamente se opuso.
La denuncia que presentó Roberto Macho, secretario general de ATE, en la comisión de Derechos y Garantías de Diputados.
Imagen gentileza de ATE
ATE denunció prácticas dictatoriales
Desde la ATE expresaron su repudio "a las prácticas dictatoriales de la Legislatura, que en plena democracia censuró nuestra participación y defensa colectiva en el plenario de las comisiones de LAC y Hacienda, donde se trató la reforma laboral que busca imponer el Gobierno. Dicho proyecto constituye un avance de la precarización laboral y un recorte de derechos y conquistas históricas de los trabajadores de todos los sectores".
El secretario general del gremio, Roberto Macho, se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías para denunciar el hecho. De puño y letra escribió que fue "cercenado nuestro derecho a exponer y defender con representación colectiva a los trabajadores violando la libertad sindical, pactos internacionales y nuestros derechos como ciudadanos".
Llamó la atención que el anexo legislativo estuviese vallado.
La reunión de comisiones donde se trató el proyecto de Alfredo Cornejo sobre la reforma del Estatuto del Empleado Público.
Foto: Prensa Legislatura
Puntos principales del proyecto de ley
Desde la Cámara de Diputados explicaron que "el proyecto de ley propone la modificación parcial del Estatuto General del Empleado Público y del Escalafón Ley 5.126".
Días atrás el gobernador Alfredo Cornejo se quejó que desde ATE meten miedo a los trabajadores y recordó que la iniciativa no es retroactiva, por lo que destarcó despidos masivos.
Algunos de los principales puntos son:
- El estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
- Se incorpora de manera expresa la figura del “personal de planta interino”. La propuesta recoge la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
- Se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia -los agentes permanentes efectivos- y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
- Se eliminan disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
- Se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
- El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.
- En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que sólo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.