El hombre que se aburrió de tanto dinero y compró un tiburón disecado de 4 metros para decorar su casa

Desde mansiones inmensas, decoraciones únicas, cuidados personalizados para mascotas o yates con naturaleza en su interior, la última excentricidad de un hombre estadounidense fue la mejor idea para implantar una nueva moda entre los millonarios: la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo.
La vida de una persona con mucho dinero es totalmente diferente a lo que quizá otro puede imaginar. Muchos tienen autos para elegir, yates con árboles o autos como decoración y hasta islas con nombres propios. En este sentido, el caso de un millonario se hizo conocido por la magnitud de la compra y lo que realmente compró.
Se trata de una obra de arte llamada "La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo" comprada por el millonario estadounidense Steve Cohen.
El millonario que se aburrió de tanto dinero y compró un tiburón disecado de 4 metros para decorar su casa
La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo es una escultura del artista inglés Damien Hirst, hecha en 1991. El arte de esta consiste en un tiburón tigre suspendido en un estanque transparente con solución de aldehído fórmico al 5 %. Tuvo un precio de 9,5 millones de euros, pagados por el millonario estadounidense Steve Cohen.
Si bien la magnitud de compras millonarias nunca deja de sorprender, ahora es posible solo para algunos, incluso tener su propio tiburón en escabeche en casa. Pues en el 2004, el multimillonario gestor de fondos de cobertura Steve Cohen compró la pieza de arte contemporáneo menos tradicional del mundo con un tiburón tigre de 4,2 metros conservado con una combinación de alcohol y formaldehído como protagonista.
Encargada primeramente al artista Damien Hirst por 93.000 dólares en 1992 por el magnate del arte Charles Saatchi, Steve Cohen compró la obra luego de una década por una cantidad no revelada, pero que se cree oscilaba entre los 8 y los 12 millones de dólares.
Curiosidades de esta obra de arte
- La escultura de arte del tiburón tigre disecado tenía 4,5 metros.
- Esta estaba metida en una vitrina gigante de cristal y tenía el título de "La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo."
- Pesa más de 2 toneladas.
- El tiburón fue capturado en Australia en 1991.
- La preparación y el montaje fueron realizados en Gran Bretaña.
En pocas palabras
- Millonario excéntrico: Un hombre compró un tiburón disecado de 4 metros como obra de arte.