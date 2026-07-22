El hombre que se aburrió de tanto dinero y compró un tiburón disecado de 4 metros para decorar su casa

Tiburón tigre, vidrio, acero, formaldehído 5 %, variantes con silicona y monofilamento comprado por Steve Cohen.

El millonario que se aburrió de tanto dinero y compró un tiburón disecado de 4 metros para decorar su casa

La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo es una escultura del artista inglés Damien Hirst, hecha en 1991. El arte de esta consiste en un tiburón tigre suspendido en un estanque transparente con solución de aldehído fórmico al 5 %. Tuvo un precio de 9,5 millones de euros, pagados por el millonario estadounidense Steve Cohen.

Si bien la magnitud de compras millonarias nunca deja de sorprender, ahora es posible solo para algunos, incluso tener su propio tiburón en escabeche en casa. Pues en el 2004, el multimillonario gestor de fondos de cobertura Steve Cohen compró la pieza de arte contemporáneo menos tradicional del mundo con un tiburón tigre de 4,2 metros conservado con una combinación de alcohol y formaldehído como protagonista.

Encargada primeramente al artista Damien Hirst por 93.000 dólares en 1992 por el magnate del arte Charles Saatchi, Steve Cohen compró la obra luego de una década por una cantidad no revelada, pero que se cree oscilaba entre los 8 y los 12 millones de dólares.

Curiosidades de esta obra de arte

"La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo."