La frase que todos malinterpretamos: qué significa realmente "poner la otra mejilla"

Elegir la dignidad sobre la venganza
La vigencia de esta frase en la vida moderna
“Poner la otra mejilla” no significa soportar abusos sin defenderse, sino romper el ciclo de violencia. Frente al insulto o la agresión, la respuesta no es devolver el golpe, sino asumir una actitud firme que impide que la ofensa cumpla su propósito: degradar al otro.
Este enfoque conecta con principios de la filosofía estoica, que valoraba el autocontrol y la capacidad de responder desde la razón, no desde la ira. La verdadera fuerza no está en la represalia, sino en mantener la calma y la dignidad frente a la injusticia.
Hoy, esta enseñanza sigue siendo un llamado a actuar con inteligencia y fortaleza en situaciones de conflicto. “Poner la otra mejilla” no significa permitir abusos ni renunciar a la justicia, sino elegir la dignidad sobre la venganza.