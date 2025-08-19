¿Quién fue la primera persona que creó Dios, según el origen de la creacion en la Biblia.jpg Esta frase tiene su origen en la Biblia y ha sido utilizada durante siglos

La frase que todos malinterpretamos: qué significa realmente "poner la otra mejilla"

La frase proviene del Evangelio de Mateo (5:39), donde Jesús enseña: “Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra”. Durante siglos, esta frase se ha interpretado, de manera literal, como un llamado a aceptar pasivamente la violencia o la injusticia.

Sin embargo, estudios de teología e historia muestran que el verdadero sentido no es la sumisión, sino la resistencia no violenta. En el contexto cultural del siglo I, dar una bofetada en la mejilla derecha era un gesto de humillación más que de agresión física. Responder ofreciendo la otra mejilla significaba, en realidad, negarse a ser rebajado y devolver la dignidad frente al agresor sin recurrir a la violencia.