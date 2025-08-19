El Senado provincial aprobó un proyecto para el tratamiento integral de los residuos

cámara de senadores mendoza El Senado provincial le dio el visto bueno al proyector del GIRSU. Foto: gentileza prensa del Senado

La decisión política de erradicar los grandes basurales

Uno de los ejes centrales es la eliminación progresiva de los más de 50 grandes basurales que existen en Mendoza, considerados un grave foco de contaminación y riesgo sanitario. Para lograrlo, la ley redefine el rol de la Provincia: si bien los municipios mantienen la competencia en la gestión de residuos, ahora contarán con la obligación de recibir asistencia técnica y financiera del Gobierno provincial.

Cada municipio —o consorcio regional— deberá elaborar su propio plan de gestión alineado con el plan provincial, lo que permitirá coordinar el trabajo de remediación de los pasivos ambientales.

Las cooperativas como forma de inclusión social

La norma de tratamiento de residuos promueve la formación de cooperativas de recuperadores urbanos -cartoneros y recicladores-.

A través de su integración en cooperativas, se busca formalizar de alguna manera el trabajo de estas personas y que lo hagan con condiciones de seguridad, como vestimenta y calzado acorde a la actividad de trabajar en esta actividad.

Registro de transportistas y tratamiento de residuos

El proyecto establece la creación de registros de transportistas y centros de tratamiento de residuos.

También contempla sanciones para quienes incumplan la normativa y asegura la publicación de datos para un mayor control ciudadano.

En paralelo, se impulsarán programas de educación ambiental en escuelas y comunidades, con el objetivo de fomentar hábitos de consumo responsables y la correcta separación de residuos en origen.

Latorre celebró la aprobación del proyecto en el Senado

tuit Latorre

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, lo celebró en su red social X y sostuvo: "Hoy, por amplia mayoría, el Senado dio media sanción a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en la que proponemos un sistema organizado, equitativo y eficiente para el tratamiento de residuos urbanos en todo el territorio de Mendoza".

Además, agregó que "este proyecto es fruto de más de un año de trabajo con los 18 municipios: relevamos necesidades, evaluamos infraestructura y recogimos aportes, creando una ley que busca un Sistema Provincial de Residuos con principios claros, competencias definidas y herramientas de planificación".

Por último, puso como ejemplo el cierre del basural de Puente de Hierro. "Es una clara muestra de que nuestro objetivo fue el cierre definitivo del basural Puente de Hierro, el pasivo ambiental más importante de Mendoza. Desde entonces, el 100% de los residuos de Guaymallén se disponen en El Borbollón, el único formalmente habilitado en el área metropolitana", sumó.