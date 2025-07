Vecinos de Los Corralitos denunciaron un nuevo desborde cloacal

Embed - Otra vez se desbordaron obras cloacales en Los Corralitos

Los vecinos contaron que los líquidos cloacales entraron a las casas

En un móvil realizado en el lugar por Canal 7, un vecino contó: "Seguimos contaminados los vecinos de Los Corralitos. El jueves pasado, cientos de litros de líquidos cloacales entraron a las casas de los vecinos", denunció uno de los afectados.

Otra mujer describió: "Estaba totalmente inundado el frente de mi casa y el patio. Mi marido tiene un taller y no pudo trabajar ese día. Los niños no pueden salir a jugar, están permanentemente encerrados. Le pedí a mi hija que no traiga a mi nieta porque esta zona es un foco de infección".

"Tenemos que comprar botas para el agua porque no podemos circular. El que no tiene movilidad lo tiene que hacer caminando. Imagínense un niño para ir a la escuela todas las mañanas, ¿cómo hace si esos líquidos cloacales les tapan las zapatillas?", completó.

"Llevamos tres años con esta problemática y los últimos seis meses han sido insufribles", concluyó.

Una persona con discapacidad visual se acercó al móvil de Canal 7 y explicó que es complicado transitar por el lugar para las personas ciegas. "Esto es un desastre, lamentablemente casi me caigo. Por la zona hay abuelos que están conviviendo con esta asquerosidad"

"Todos pagamos impuestos y es muy feo que lo que estamos pasando".