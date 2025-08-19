Endurecieron los requisitos para pasar de año en la secundaria: sólo se podrá tener dos previas

Mendoza-Futura-700x525.jpg Fue eliminada la flexibilización sobre la cantidad de materias que se tomó en pandemia para pasar de año en la secundaria.

La decisión de Thomas en pandemia

En aquel momento, el ex titular de la DGE, José Thomas, firmó una resolución por la que aquellos alumnos que debían entre 3 y 5 materias podían inscribirse de manera condicional en el próximo año y tenían chances de comenzar a cursar para rendir entre marzo y abril 3 de esas materias y poder continuar adeudando dos materias.

Eso es lo que se decidió eliminar ahora y la comunicación ya se envió a las distintas escuelas secundarias para que a su vez se lo trasladen a los padres de los alumnos.

Las comunicaciones que recibieron los padres de alumnos de la secundaria contenía el siguiente texto:

Estimadas Familias y Estudiantes: Se les informa que para promover del año lectivo 2025 al 2026 solo podrán tener los estudiantes 2 (dos) espacios curriculares pendientes de aprobación, quedando ANULADA la condicionalidad de aquellos estudiantes que al mes de Marzo adeudaban de 3 a 5 espacios curriculares. Por lo tanto, solo a fines de Febrero promocionan al año siguiente quienes tengan todos los espacios curriculares aprobados o solamente 1(uno) o 2 (dos) no aprobados. Saluda atentamente. Equipo Directivo

Desde este año, quienes deban materias sólo tendrán hasta febrero para poder rendirlas y deberán adeudar como máximo dos espacios curriculares para poder pasar de año. Quienes no lo hagan deberán repetir el año.

Cuántos alumnos pasaron de manera condicional hasta ahora

Según los datos oficiales de la DGE este año llegaron a marzo, en situación de alumno condicional 7.102 jóvenes de toda la provincia que adeudaban más de dos materias.

Ese número se compone de: 3.973 provenientes de distintos bachilleratos con diferentes orientaciones, 2.176 alumnos de escuelas técnicas, ambos de escuelas públicas, y 953 estudiantes de colegios secundarios privados.

Ahora habrá que ver con qué estrategias escolares la DGE pretende reforzar a esos alumnos que pudieron tener dificultades para acreditar todos los saberes del ciclo lectivo 2025 para evitar que se incrementen las repitencias.