Concurso para estudiantes otorgará premios en dinero, tablets, netbooks y un monopatín

"Aprendizajes esenciales" en PISATÓN 2025

La Dirección General de Escuelas presentó la PISATÓN Mendoza 2025como "una experiencia única que combina tecnología, pensamiento crítico y resolución de problemas, inspirada en el enfoque de las pruebas PISA" (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, por sus siglas en inglés),

Está destinada a estudiantes de 3º año del nivel secundario, quienes podrán entrenar sus habilidades para enfrentar desafíos del mundo real y competir por premios.

¿De qué se trata?

La PISATÓN es "una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo además la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo".

Con tres instancias -entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial-, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales, y también como un estímulo para que los estudiantes avancen en los desafíos COMIC y los ejercicios PISA de entrenamiento en matemática disponibles en la plataforma FlexFlix, señala la información de Escuelas.

Etapas de la competencia

1. Instancia de entrenamiento

Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025

Modalidad: virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix

Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.

Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

2. Instancia virtual clasificatoria

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025

Modalidad: online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.

Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.

Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas.

3. Gran final presencial

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.

Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.

Premios para estudiantes, docentes y escuelas

Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera).

Docente del estudiante ganador: netbook

Estudiantes ganadores:

Primer puesto: Monopatín eléctrico

Segundo y tercer puesto: Tablets

¿Cómo inscribirse?

La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial.