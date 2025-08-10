Inicio Sociedad Estudiantes
Concurso para estudiantes otorgará premios en dinero, tablets, netbooks y un monopatín

La DGE lanzó PISATÓN Mendoza 2025. Es un concurso para estudiantes de tercer año del secundario. De qué se trata

Por UNO
Desde este lunes 11 de agosto y hasta el 30 se dearrollará PISATÓN 2025, un concurso de habilidades para estudiantes de tercer año del nivel secundario, que tendrá como premios un monopatín y dos tablets para los ganadores y con recompensas también para escuelas y docentes.

Se trata de una competencia organizada por la Dirección General de Escuelas (DGE) presentada como un "desafío para lo estudiantes mendocinos".

La prueba constará de tres etapas y concluirá con una final a las que accederán 54 estudiantes con sus profesores.

"Aprendizajes esenciales" en PISATÓN 2025

La Dirección General de Escuelas presentó la PISATÓN Mendoza 2025como "una experiencia única que combina tecnología, pensamiento crítico y resolución de problemas, inspirada en el enfoque de las pruebas PISA" (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, por sus siglas en inglés),

Está destinada a estudiantes de 3º año del nivel secundario, quienes podrán entrenar sus habilidades para enfrentar desafíos del mundo real y competir por premios.

¿De qué se trata?

La PISATÓN es "una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo además la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo".

Con tres instancias -entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial-, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales, y también como un estímulo para que los estudiantes avancen en los desafíos COMIC y los ejercicios PISA de entrenamiento en matemática disponibles en la plataforma FlexFlix, señala la información de Escuelas.

Etapas de la competencia

1. Instancia de entrenamiento

  • Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025
  • Modalidad: virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix
  • Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.
  • Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

2. Instancia virtual clasificatoria

  • Fecha: sábado 23 de agosto de 2025
  • Modalidad: online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.
  • Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.
  • Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas.

3. Gran final presencial

  • Fecha: sábado 30 de agosto de 2025
  • Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.
  • Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.
Premios para estudiantes, docentes y escuelas

  • Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera).
  • Docente del estudiante ganador: netbook

Estudiantes ganadores:

  • Primer puesto: Monopatín eléctrico
  • Segundo y tercer puesto: Tablets

¿Cómo inscribirse?

La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial.

