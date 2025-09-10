ANSES cambió el calendario de pago de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados

ANSES cambió el calendario de pago de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre para todos los jubilados, como así también los montos que va a abonar, quiénes cobrarán un extra y cuáles se quedarán sin esa suma extra.

Según lo establecido por ANSES, el organismo comenzó a pagar los haberes a todos los jubilados este lunes 8 de septiembre y va a terminar el 26 de septiembre.

anses, jubilados

ANSES: cuánto van a cobrar jubilados en septiembre 2025

Con el incremento del 1,90% otorgado por ANSES a todas las jubilaciones, los montos a cobrar son los siguientes:

  • Jubilados con mínima: $320.277,17.
  • Bono: $70.000
  • Jubilados que cobran la máxima: $2.155.162,17
anses, jubilados (25)

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Con las modificaciones en el calendario de pago de ANSES, las fechas en las que los beneficiarios van a cobrar son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar